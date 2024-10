Takovej lup se nečekal. Jestli Friis udělá bod na City, budu snad sparťan...

Soutěž rozjela náramně, po dvou kolech je dokonce mezi osmičkou nejlepších. Myslím si, že jede malinko nad plán. Na začátek takovej lup asi nikdo nečekal. Já teda rozhodně ne. Stuttgart mě poměrně zklamal, před šestnáctkou neměl vůbec nic, ovšem to bylo způsobené velmi pozornou a kompaktní hrou Sparty. Nepřežila mraky šancí soupeře, naopak zápas dost kontrolovala.

Teď jede na Manchester City… V minulý sezoně se dostala do křížku s Liverpoolem a nedopadlo to vůbec dobře, hraničilo to s ostudou. Myslím, že nyní bude poučená. Už nebude hrát tak strašně naivně. Friis je stratég, má čas vymyslet taktiku, což mu ale vůbec nezávidím. City jsou totiž ještě lepší než Liverpool. Už teď jsem na zápas strašně zvědavej a taky se šíleně bojím. Já se teda bál i Stuttgartu, prostě takovej jsem.