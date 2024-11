Spartě chybí kyslík, souhlasím s Čuprem. A Schick? Něco tu nehraje

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Před týdnem jsem tu psal o Spartě a její krizi a bohužel pro ni tohle téma zůstává hlavní událostí českého fotbalu. Tedy spolu s nároďákem, ale ten teprve hrát bude. Sparta kopala o víkendu a znovu se jí nepodařilo vyhrát. Takže se propadá tabulkou, už je čtvrtá a myslím, že v současným rozložení sil se nebavíme úplně o tom, jestli bude v dvojce, ale jestli bude v trojce. Jasně, ještě je to daleko, ale mluvím o tý aktuální formě.

Musím se trochu usmívat, když čtu, že to je proto, že se v zápase nedrželi plánu. Prý kdyby se drželi plánu, nemůžou prohrát. To teda nevím, jaký mají plán. A pokud ho mají, pochybuju, jestli je vůbec v jejich dnešních silách se ho držet. Koukám na ně, svěšený hlavy. Když jim to šlo, chyběla mi u nich pokora. Teď ji možná mají, ale nejde jim to…

Trochu se budu opakovat, ale hlavním důvodem jsou zranění opor a z toho vycházející skutečnost, že zbytek týmu není na úrovni, aby hvězdy nahradil. Rozpadl se útok, to má vliv na celý mančaft, Olatunji šel bez těch dvou automaticky dolů, do toho prý haprujou osobní vztahy, což je hloupá věc.