Od Priskeho to nebyla úplně čistá hra. Slavia? Mlátička, vyčetl bych jí jediné...

Znám to. Mám dojem, že v Edenu jsou šťastný i uklízečky. Když se vyhrává, je život prostě dobrej. Čím líp hrajete, tím větší máte peníze. Prémie se nabalují, dovedu si představit, jak mají kluci narvaný kapsy. Kolik jsme brali my? Na to se nedá zapomenout. V Dukle jsme dostávali za dva body 600 korun a za bod 300 korun. Vtipné, že? Byla jiná doba, jiní soupeři. Proti nám stál nabouchaný Slovan Bratislava, silná Trnava, taky Baník, samozřejmě Sparta se Slavií. Páni, to byla smečka. Naháněla nás každý rok. Ligu jsme vyhráli jen dvakrát, přitom nám všichni doteď říkají, že jsme měli být mistry třeba osmkrát. Jenže naše nejvyšší soutěž měla takovou úroveň, že to nešlo.

Nechci říct, že Slavia to má v dnešní době lehčí. Vždyť má pod sebou Plzeň, která hraje výborný fotbal, Baník se hodně zlepšil. Tenhle rok nevychází Spartě, ale v předchozích sezonách byla strašně silná.

Na suverénovi ligy se mi nejvíc líbí hladovost a nenasytnost. Vnímám to jako