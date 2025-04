Schick do United? Jde mi mráz po zádech. Proč já vůl si pouštěl Bohemku... Gól měl ale platit

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Z té zprávy jsem si hrcnul na zadek: O Patrika Schicka se zajímá Manchester United! Normálně jsem vykřikl „ty blááááho“. Já se tomu ale vůbec nedivím. Jde o vyústění Patrikovy kariéry a také toho, že v posledním roce a půl na sobě neskutečně zamakal. Doslova zabojoval o další angažmá. Je druhým nejlepším střelcem bundesligy, to má zvuk. Leverkusen je už sám o sobě velmi dobrou adresou, prestižní ambiciózní značkou, ale United? To je sakra jiná kategorie. Páťovi to moc přeju, je to náš nejšikovnější útočník.

Kdybych byl Pavlem Paskou, zburcuju všechny v agentuře, a kupuju letenky do Anglie. Taková šance se nesmí promarnit. Navíc Manchester nemá na hrotu žádné eso. Jasně, je tam Höjlund, zraněný Zirkzee a Diallo, nikdo z nich však není schopen nasázet víc branek. Vždyť nejlepším střelcem je Bruno Fernandes. Tak sakra, kde to jsme, když mužstvo střelecky táhne záložník.

Anketa Jaká budoucnost by pro Patrika Schicka byla vhodnější? Zůstat v Leverkusenu Jít do Manchesteru United Přestoupit do jiného klubu

United se chtě nechtě musí pustit do přestavby a Patrik může být důležitým prvkem v celým procesu. Neříkám spasitelem, to je blbost, ale takových typů jako on po světě moc neběhá. Haaland s Mbappém jsou jinde, ovšem za nimi je skupina dalších luxusních střelců. A přesně tam našeho Patrika řadím. Podle mého patří mezi TOP 10 světových útočníků. Nikdo mi to nevymluví. V aktuální krizi by United extrémně bodl.

O některých českých klucích už dopředu vím, že se venku neprosadí. Nebudu jmenovat, ale jakmile slyším klub, a kdo se do něj stěhuje, hned mám strach z průšvihu.