Jak se chystají vodní slalomáři. Místo Austrálie ostrov se žraloky

Posledních sedm let jsem trávil období února a března v rámci přípravy na nadcházející sezonu vždy v Austrálii. Olympijský kanál z roku 2000 nacházející se v malém městě Penrithu, dá se říct předměstí Sydney, je dle mého mínění nejlepší volbou pro zimní přípravu ve vodním slalomu. Z Austrálie jsem se loni vrátil kolem 10. března, pár dní poté se život každého z nás přetočil způsobem, jakým by nás ani v těch horších představách nenapadlo.

Dopředu jsme věděli, že Austrálie pro nás bude letos pasé. Nastala tak situace, jakou přípravu na absolutní vrchol mé dosavadní kariéry zvolit. Přiznám se, nejsem člověk, který by potřeboval v takových ohledech změny. Také jsem Austrálii začal brát jako „samozřejmost“, každoroční v podstatě stejné období strávené na hodně vzdálené chatě, a to luxusní.

Za těch sedm let jsem tam dohromady pobyl téměř devět měsíců, to už nějaká část života je. Sice Penrith, přezdívaný českou komunitou v Sydney za Penřiť, opravdu dostává své přezdívce, i tak mi tam moc věcí nechybělo. V některých ohledech to tam znám lépe než Prahu.

Každá série jednou končí, mé spojení s Austrálií ukončil rok 2021. Rozhodně si ale nechci stěžovat. Volba jiné destinace padla na dosud poměrně neznámé místo ve vodáckém světě - ostrov Réunion.

Proč právě tohle místo a proč vůbec létáme takhle daleko? Není to tak, že bychom neměli rádi zimu a potřebovali létat do slunečných destinací. Trénovat v zimních podmínkách ve studené vodě v Evropě jednoduše není zdaleka tak kvalitní, jako se připravovat v místě, kde člověk jezdí lehce oblečen a nemá obavy z toho, že se namočí.

Réunion nás přitáhl především díky tomu, že nebylo moc na výběr. Jeho hlavní výhodou v dnešní době je, že při cestě sem a samotném pobytu jsme vůbec neopustili území Evropské unie. Nacházíme se totiž ve Francii, respektive francouzském zámořském departementu. Žádné vízum, placení eurem, tříhodinový posun oproti středoevropskému času, to jsou výhody, které byly rozhodující pro exotický ráj outdoorových sportů.

Vodáci místo surfařů

Ostrov dříve býval vyhledávaným místem pro surfaře z celého světa. Značný počet útoků žraloků zapříčinil, že s výjimkou několika chráněných pláží je zakázáno koupat se na pobřeží Indického oceánu. I v naší zátoce, kde se rozjíždíme na rovné vodě, se prý menší žraloci občas vyskytují… Naštěstí jsem se s žádným nepotkal.

Bez hlavního lákadla musel ostrov přitáhnout turisty jiným způsobem. I díky tomu byla nedaleko hlavního města Saint Dennis postavena v roce 2013 umělá slalomová dráha s divokou vodou (v našem slangu zkráceně označován jako kanál, ano, párkrát jsem se setkal s posměchem, v čem to vlastně jezdíme, ale třeba u trojského kanálu je to dost výstižné označení…).

O osm let později se, vzhledem k okolnostem, definitivně zapsal na mapu vodáckého světa. Teď už jen budu doufat, že budeme mít letos příležitost zužitkovat zdejší přípravu a ukázat se v největší parádě nejen při OH v Tokiu.

Olympiáda je sen každého sportovce, rozhodně nejsem výjimkou. Za obrovský úspěch považuji už to, že jsem se vůbec dokázal kvalifikovat a loni vyhrál náročnou českou nominaci o jediné místo do japonské metropole. V našem sportu může bohužel v každé kategorii startovat pouze jeden závodník za stát, což je vzhledem ke konkurenci olympijského závodu obrovská škoda. Letošní sezona by pro nás měla být výjimečná i v tom, že vůbec poprvé by mělo proběhnout mistrovství světa i Evropy ve stejný rok jako olympiáda.

Na rovinu, vím, že pokud olympiáda vůbec proběhne, bude to pravděpodobně paskvil hodně vzdálený tomu, co jsem vždycky chtěl zažít. To mi však žádným způsobem neubírá motivaci a mým hlavním aktuální cílem je být na konci července v té nejlepší možné formě. Pak už děj se vůle boží… Do té doby můžete i vy být svědky mé přípravy prostřednictvím těchto blogů.