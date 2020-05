Úkol pro kluby? Sjednotit se! A nápad letos nesestupovat by ligu poškodil | iSport.cz

Říká se, že velká krize vždy nejlépe prověří sílu vztahů. Platí to i o FORTUNA:LIZE a pohled na poslední týdny nebyl v tomto ohledu úplně veselý. Místo společného úsilí překonat těžké období a co nejrychleji (a samozřejmě i nejbezpečněji) se vrátit na trávníky, byli nejen fotbaloví fanoušci svědky spíše velkých emocí. A také verbálních přestřelek či manipulativních tvrzení.

Důvod? Řada klubů začala při debatách o (ne)dohrávání sezony partikulárně prosazovat své zájmy. Do určité míry je to pochopitelné, košile je prostě bližší než kabát. Takže sestup či naopak možnost zahrát si evropské poháry je prostě v určitém okamžiku víc než přemýšlení o tom, co je pro ligu dobré směrem k dalším sezonám.

Každopádně ta míra nejednoty a spekulování přesto leckoho překvapila. Zvlášť když mohl paralelně sledovat třeba to, jak za svůj byznys a co nejrychlejší návrat do života bojují jiná odvětví – třeba majitelé restaurací či obchodů…

Při prosazování klubových zájmů přitom bossové volili různou taktiku. Takový Jaroslav Starka nic moc neskrýval. Jeho Příbram je poslední, a tak dlouho jasně preferoval předčasné ukončení ligy. S tím, že z ní pak nikdo, tedy ani on, nesestoupí. A že se to nemusí líbit v centrále UEFA, která organizuje evropské soutěže? To posledního až tolik nepálí…

Taktika na opačném pólu tabulky byla jiná, sofistikovanější. Byť šlo v podstatě o to samé - nedohrávat kompletní sezonu. Pro Slavii se při tom stal štítem i mečem všeobjímající apel na absolutní ochranu zdraví všech ligových hráčů. Možná i proto, že obecně s ním nejde moc nesouhlasit a přitom snížit riziko na čistou nulu je nemožné.

Nicméně poslední vývoj koronavirové pandemie a především rozvolňování striktních opatření i ze strany státu tuto argumentaci dost oslabily. Stačí uvést pár konkrétních čísel: v Česku je nyní na COVID-19 více vyléčených (4482) než nemocných (3361). Z nich je pak pouze 40 lidí s vážným průběhem nemoci, všichni jsou starší či jinak nemocní.

A co znamenají čísla 55, 18, 26, 38, 77, 78, 57, 46, 18 a 28? To je počet nově nakažených v celé zemi v posledních deseti dnech. A ještě jedno srovnání - celkově je nyní v Česku 315 nakažených koronavirem na milion obyvatel. U chřipky se přitom vyhlašuje epidemická situace při 15 000 nakažených na milion lidí…

Problém? Pokud by se nesestupovalo

Nic z toho samozřejmě neznamená, že by liga měla situaci jakkoliv podcenit. Rozhodně ale není žádný zásadní důvod, proč se nepokusit sezonu restartovat. A nejspíš i proto nakonec slávistický boss přišel na Twitteru s jiným nápadem. Už si umí představit ligu dohrát, ale pro změnu by z ní neměl nikdo sestupovat, neboť dohrávání sezony prý bude i tak neregulérní.

Důvod? Menší kluby budou při nahuštěném programu oproti těm velkým v nevýhodě. To je pravda, ale opět to má několik ale... Tak především malé kluby jsou znevýhodněny i z tisíce jiných důvodů. Například proto, že mají daleko nižší rozpočty na všechno. Přitom platové či jiné finanční stropy nyní také nikdo nenavrhuje. Navíc skupina o udržení svede dost pravděpodobně dohromady právě ty menší kluby. Takže kde je problém?

Ten naopak vidím v tom, pokud by se nesestupovalo. Dovedete si představit, jaké spekulace by vyvolaly v závěru základní části ligy zápasy, v nichž by nastupovaly o nic nehrající kluby ze dna tabulky proti těm bojujícím o titul a o poháry?

A znovu pár údajů: Slavia jede do Příbrami (27. kolo) a na závěr základní části se utká se Zlínem (30. kolo). Plzeň čeká rovněž Zlín (29. kolo). Jablonec vedle Zlína (25. kolo) hraje v Teplicích (28. kolo) a s Karvinou (29. kolo). A například Sparta jede do Karviné (26. kolo), a pak hostí Teplice (27. kolo) a Opavu (29. kolo). Takže upřímně - nic horšího by pro důvěryhodnost ligy snad ani udělat nešlo…

Větší část klubů nicméně dohrání kompletní sezony podle všeho nakonec podpoří. Je dost pravděpodobné, že řadu z nich při tom rovněž poženou vlastní zájmy. Plzeň ještě může prohnat Slavii, Sparta touží vylepšit ostudné deváté místo, Boleslav, Liberec či Slovácko ještě mohou také myslet na předkola Evropské ligy.

V těchto případech se však tato motivace kryje se základním smyslem FORTUNA:LIGY – tedy hrát fotbal. A spekulovat o tom, zda by ty samé kluby nechtěly hrát, kdyby byly v pozici Slavie? Samozřejmě bych za ně ruku do ohně nedal. Každopádně nyní je taková debata úplně zbytečná.

Liga by se měla místo toho soustředit na návrat. I proto, že bude komplikovaný. Dost při něm bude záležet na profesionalitě a vyjednávacích schopnostech vedení LFA (směrem ke klubům i ke státu). Velká zodpovědnost pak ale bude ležet i na klubech. Jejich přístup totiž do značné míry rozhodne o tom, jak sezona skončí. Protože tak jako můžete hledat cesty, jak věci dělat, můžete hledat i důvody, proč je nedělat a naopak vše torpédovat…

Co dodat závěrem? Že před Ligovým grémiem nyní stojí jedna velká výzva. Nepůjde jen o to sladit nejbližší kroky, ale především zkusit nastavit zcela jinou úroveň komunikace i diskuze. Začít víc táhnout za jeden provaz a rivalitu si nechat jen na hřiště.

Ano, zní to docela budovatelsky a vzhledem k současným vztahům také dost naivně. Ale pokud ani koronavirus, začínající ekonomická krize a možná podzimní druhá vlna pandemie představitele klubů i LFA nespojí, čeká ligu v dlouhodobém plánu smutné živoření.