Souček je jako hokejista. Trpišovského kop? Divadýlko je taky potřeba

S hokejem nechci předbíhat, play off se teprve rozbíhá, ovšem na dvě postavy upozorním. Přidám i fotbalovou chválu. Ale přestože by tahle rubrika měla mít sportovní ráz, nemohu se nezmínit o zdravotní situaci v Česku, protože ta taky souvisí se sportem a pohybem lidí. A je katastrofální.

Nemůžu si to odpustit: vláda si vede naprosto chaoticky, pomalu. Vrcholem pro mě bylo vyjádření jednoho z náměstků ministra zdravotnictví, že za to nikdo nemůže. Nemyslitelný! Máme nejdéle zavřené školy v Evropě, to je fatální. Bydlím na kraji malé obce, chodím na procházky, ale nepotkám človíčka, dítě, které by běhalo. Děti budou postižené. Manželka je doktorka, potvrzuje, že tloustnou, je to špatný…

Náladu mi zlepšuje fotbal. Jsme malý stát, hledáme úspěšné sportovce po celém světě. A teď je máme. Všechen obdiv Slavii, odvetu s Leicesterem zvládli výborně, hlavně druhý poločas. Ale musím říct, že mě soupeř zklamal. Mám představu, že třetí tým Premier League by měl hrát jinak. Po remíze z Edenu mohli odvetu podcenit.

Když už jsem u Anglie, oceňuju výborné výkony Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem ve West Hamu, který se posouvá do oblastí evropských pohárů.