Kouč, kterého Česko ne(do)ocení. Suchopárek je fachman, lvíčata jsou dál než áčko

Platí to speciálně na mládežnické úrovni, kde má úspěchy jako nikdo jiný v historii českého fotbalu. Jestli by je měl i v klubu, to asi nikdy nezjistíme. O práci na profi scéně dlouhodobě nemá zájem, necítí se v tom ambiciózním a leckdy nezdravém prostředí komfortně. Radši bude po konci u reprezentace ve své milované obci Družec u Kladna koučovat na nedokonalém trávníku malé kluky a hrát s kamarády ping pong. A po nich zasloužené pivko? No jasně.

Teď je ovšem bývalý vynikající stoper (mladší generace už nepamatuje) pořád v zápřahu na EURO U21. A přes čtvrteční porážku 1:3 s Anglií sklízí uznání. Za to, jak připravil tým na obhájce trofeje, jak do značné míry díky správně zvolenému taktickému plánu eliminoval mnohem větší individuální dovednosti protivníka.