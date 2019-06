Červen dal nároďáku i lepší zprávu než šest bodů: Našel kostru s budoucností | iSport.cz

Nebyl to totální fotbal, nad kterým by srdce fanoušků plesala tak, jak Evropa hltala nedávné tažení Ajaxu Ligou mistrů. V posezonním červnovém termínu a úmorném vedru to snad ani nešlo. Poctivé výkony české reprezentace ve dvou zápasech proti soupeřům z Balkánu, ozdobené extra důležitými šesti body, však daly naději, že nároďák čekají lepší časy.