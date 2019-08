Baník má tentokrát na Spartu náboje. Využije je na Letné? | iSport.cz

Jenže tehdy na tom nebyl unavený a úzký kádr Baníku fyzicky tak dobře jako teď, kdy na krajích zálohy kmitá rychlonohá dvojice Rudolf Reiter, Carlos de Azevedo a jejich práci na hrotu zhodnocuje urostlý Tomáš Smola se šikovným Nemanjou Kuzmanovičem.

Z tohoto důvodu by mohl mít nedělní vzájemný duel mnohem vyrovnanější průběh než ty dva poslední. Tím spíš když vezmeme v potaz sparťanskou únavu po čtvrtečním utkání v Turecku, psychickou nepohodu, nekvalitní spánek a ne úplně oslnivou formu ve FORTUNA:LIZE.

Navíc ten tlak, že po divoké prohře v Mladé Boleslavi a vypadnutí z Evropy prostě musíte zabrat...

A ještě jeden málo vzpomínaný, ale neméně důležitý faktor, jenž hraje pro hosty: absence Václava Drchala.

Překvapení? Jak se to vezme. Dvacetiletý útočník sice stále patří mezi ligové zelenáče, ale byl to právě on, kdo větral postarší ostravské obránce a dvěma trefami oba zápasy rozhodl. Že bude hbitý blonďák pozítří chybět, Václavu Procházkovi či Jiřímu Fleišmanovi rozhodně vadit nebude.

Sečteno, podtrženo, na papíře hraje tentokrát spousta věcí do karet Baníku. Pokud je dokáže proměnit v bodový zisk, udělá malý krůček na pozvolné cestě vzhůru zpátky mezi českou elitu. V předchozím ročníku totiž na hřištích favoritů (až na jediné utkání v Plzni) pokaždé vyhořel.

