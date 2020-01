Olomoucké dilema: prodat mladého Zimu, nebo vyjít vstříc Jemelkovi? | iSport.cz

Olomoučtí funkcionáři se totiž musejí správně rozhodnout, kterého z obránců prodají. Že by Sigma pustila oba, je nepravděpodobné. V jejich očích riskantní. A nepustit přes lukrativní nabídky ani jednoho je zase až příliš luxusní.

I když... Na Hané je možné vše, protože tamní „zabejčenosti“ zbytek republiky (včetně fotbalistů Sigmy) kolikrát nerozumí, ale pro tento blog počítejme s variantou jednoho odchodu.

Takže kdo?

Zimovu cenu by při ideálním scénáři mohla Slavia znásobit a na Hanou díky dvaceti procentům z dalšího prodeje v budoucnu poslat další tučnou injekci. Lákavé, takové Teplice by po zkušenosti s Alexem Králem mohly vyprávět. Jeho cena transferem do Edenu a evropskou pohádkou raketově rostla.

Jenže pokud mají hráči olomouckému klubu nejdříve odvést nějakou službu – což sportovní manažer Ladislav Minář dlouhodobě opakuje – je po Jakubu Plškovi na řadě Jemelka.

Zima má dva ligové starty, Jemelka o sedmdesát víc, protože v áčku kroutí třetí ročník. Klubové vedení jej na předsezonních tiskových konferencích pravidelně dává ostatním spoluhráčům za příklad: „S Vencou bylo při prodlužování smlouvy bezproblémové jednání, kéž by takoví byli všichni. Žádné handrkování, je vidět, že jde o charakterního kluka.“

Onen charakterní kluk by nyní rád zkusil první zahraniční angažmá. Motivace? Cenná životní zkušenost, možnost zabezpečení rodiny a zřejmě i strach z toho, aby postupně neuvadal jako jiní spoluhráči.

O východní štaci (stejně jako o té maďarské v případě Plška) si může každý myslet, co chce, ale pokud Kazaši opravdu splnili požadavky Sigmy a ještě přidali tučné fixní bonusy, není důvod hráče mermomocí držet.

Nejenže má Jemelka, kterému v létě bude pětadvacet, nejvyšší čas na změnu, olomoucký klub hazarduje se svou reputací. Těžko se do něj budou v budoucnu hrnout nadějní fotbalisté, když se bude vědět, že ani v případě velmi slušné nabídky neudělají krok vpřed a na Hané budou jak ve vězení. Ti, co v minulých letech podepsali dlouhodobé kontrakty, by mohli vyprávět...

A přitom to zní tak jednoduše a elegantně: prodejem člena širšího kádru reprezentace získám potřebné finance a vyjdu vstříc hráči, na němž by zklamanost určitě byla ještě nějakou dobu znát.

Za B: Zima by rostl vedle kapitána Víta Beneše a ostatní spoluhráči by dostali naději, že přestup může vyjít pořád i jim.

Třetí možnost je taková, že Sigma bude na jaře hrát se stoperskou trojicí Jemelka, Beneš, Zima a nejspokojenější ze všech bude trenér Radoslav Látal. Ale vysvětlovat bych to dvojici Z+J nechtěl.