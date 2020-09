Odměna za přístup: z Baníku poprvé čišel vítězný duch. Azevedo dal Kozlovi klid

Brankář Baník Jan Laštůvka si lehce nezvykle zpracovává míč poté, co vyběhl zabránit dlouhému nákopu Jablonce... • Pavel Mazáč (Sport)

Tomáš Zajíc poslal Baník do vedení • ČTK

Jestliže v úvodních třech kolech působily některé tahy trenéra Luboše Kozla minimálně zvláštně, sázka na základní sestavu proti Pardubicím mu vyšla. Dokonale. Baník vyhrál proti neškodnému nováčkovi 3:0 zcela zaslouženě i díky Carlosi De Azevedovi, jehož kouč v létě nevzal na herní soustředění do Rakouska. Teď mu Brazilec zajistil o něco poklidnější babí léto.

Poprvé za tři čtvrtě roku se kouč odhodlal k posazení čerstvého reprezentanta Romana Potočného na lavičku, do nominace se pak nevešel ani další nominovaný pro duel proti Skotsku Jan Juroška či Rudolf Reiter s Milanem Lalkovičem. Stejně jako mladí odchovanci.

Odvážné? Svým způsobem trochu ano. Na druhou stranu už však Luboš Kozel příliš možností, jak sestavu okysličit a dodat jí energii, neměl. Už nebylo na co čekat, kam uhnout.

Objektivní resumé: tahy mu vyšly.

Azevedo si o šanci řekl v béčku, kde patřil k nejlepším. Už když dostal ve středu šanci v poháru na hřišti divizního Frenštátu pod Radhoštěm, kde nezklamal, bylo jasné, že brzy přijde i ligový start.

Jeho elán a drajv byl přesně tím faktorem, který Ostravským na začátku ročníku chyběl. Bilance 1+1 za přihrávku na vítěznou branku Zajícovi a pak gólová pojistka po rohu byly třešničkou hezkého příběhu, na jehož konci Azevedovi dlouho tleskalo pět tisíc přítomných fanoušků.

Zkušené duo Jiří Fleišman + Martin Fillo na krajích obrany zase přineslo pozitivní emoce a chytrost. Fleišman svou vynikající levačkou dokonce zařídil dvě předfinální gólové asistence. Však to taky náležitě oslavil zaťatou pěstí. Ne, já ještě nepatřím do starého železa, jako by říkal.

V součtu se Zajícem a ještě třeba velmi aktivním Danielem Holzerem či bezchybnými stopery to navzdory opravdu slabému výkonu soupeře Slezanům sedlo.

Pozor, nebylo to ze strany FCB bezchybné, to ani náhodou. Ze VŠECH byl nicméně cítit správný vítězný duch, stejně tak eminentní touha urvat první tři body.

Přesně tohle bylo třeba: jezdit po zadku a od úvodní minuty hrábnout. Ne se vztekat a při každé situaci nadávat rozhodčímu.

Tři body s takovým přístupem zákonitě musely přijít, což ocenili i fanoušci, kterým už podrážděnost některých lezla krkem.

Baník - Pardubice: Azevedo posílá odražený míč z rohu do sítě, 2:0!

Baník - Pardubice: Zajíc doklepl Azevedův bochánek do sítě, 1:0!