Zajíc zařídil Baníku pohárový klid: Byl jsem nasr***, tohle zvedne sebevědomí

Tomáš Zajíc vyběhl do přípravného utkání proti Nitře s kapitánskou páskou. • twitter.com/fcbanikostrava

První polovinu úkolů v klíčovém týdnu pro další vývoj sezony Baník splnil. Ve druhém kole MOL Cupu s přehledem postoupil přes divizní Frenštát, kterému nastřílel čtyři góly. Pro klid před důležitým sobotním duelem proti Pardubicím velmi důležitá výhra, na Ostravských byla pod Radhoštěm před zraky dvou tisíců diváků viditelná úleva. „Zvedne nám to sebevědomí,“ pochvaloval si uzdravený útočník Tomáš Zajíc, jenž se blýskl bilancí 2+1.

Vypadalo to, že jste měl po pauze chuť.

„Hrálo se mi dobře. Musím sice ještě dohnat fyzickou kondici, ale jinak si myslím, že to bylo celkem v pohodě.“

Sval drží?

„Drží. Měl jsem ho natažený, takže jsem chodil každý den k fyzioterapeutům, masérům, do vody... Vyléčilo se to docela rychle, takže jsem rád.“

Jak vaší psychice pomohou dvě branky?

„To víte, že pomohou. Jsem typ, který dává góly rád nejen v zápase, ale i na tréninku. A každý vstřelený gól je pro útočníkovo sebevědomí super. Doufám, že v sobotu to potvrdím zase.“

Dvakrát jste se tam přimotal na malé vápno, že?

„U prvního dával Holzi (Daniel Holzer) centr na přední tyč a já jsem jen nastavil nohu. Usměrnil jsem míč na zadní. A u druhého mi dal Jiras (Milan Jirásek) lob za obranu, já jsem si ho převzal na prsa a trefil se brankáři mezi nohy.“

14. minuta: Baník vede po akci Daniela Holzera a zakončení Tomáše Zajíce ve Frenštátu 1:0.#MOLcup pic.twitter.com/Za5ONlRCLw — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) September 16, 2020

A pak jste přihrával na branku Ondřeji Šašinkovi. Vzpomněl jsem si na spolupráci ze Slovácka...

„Konečně! (směje se) Věděl jsem, že Šáša běží za mnou a volá si na mě, tak jsem mu to jen patou posunul a on střílel hezky k tyči.“

Teď už zníte spokojeně, ale začátek v Baníku vám vzhledem ke zranění, kvůli kterému jste musel hned v úvodním kole odstoupit ještě v prvním poločase, docela zhořknul. Je to tak?

„Byl jsem nasraný. Chtěl jsem se ukázat, ale hned v prvním zápase jsem se zranil. Hrozné. Říkal jsem si: co si lidi řeknou? Ale jinak mě všichni uklidňovali, ať to hlavně neuspěchám.“

Nepovedený start sezony jste tedy sledoval jen z tribuny. Věříte, že tato pohárová výhra může být odrazem ke zlomení výsledkové krize?

„Trošku nám to zvedne sebevědomí, takže věřím, že Pardubice porazíme. A já k tomu přispěju zase nějakým gólem.“