Čtvrtfinále = český strop. Posuňme se a chtějme víc, ať nám neujede vlak

Kdyby se vypadlo například s Itálií, Belgií, Španělskem, Francií nebo Anglií, tedy s nejtěžšími váhami, asi by tak odvážné myšlenky napadaly málokoho. Ale protože to bylo „jen“ Dánsko, koluje po Česku idea, že nároďák promarnil obrovskou šanci na úspěch po sedmnácti letech – postup mezi TOP 4.

Částečně tomu samozřejmě rozumím, čím víc se totiž blížíte k cíli, tím víc jste namlsaní. Navíc mnohdy – a na krátkodobé akci zvlášť – opravdu rozhodují ty nejmenší detaily. Jako třeba nenabraný hráč při rohu, ne diskuze, zda se měl vůbec kopat…

Objektivně však zároveň musím dodat, že čtvrtfinále mistrovství Evropy je momentálně stropem české reprezentace. Možná spíš střechou.

Ne nadarmo mluvil po sobotní porážce kouč Jaroslav Šilhavý o tom, že v porovnání s někdejšími úspěšnými výběry jel tento tým nad plán. Cílem bylo osmifinále, pak už to byly extra bonusové přídavky pro skalní příznivce, zejména budapešťský dezert byl vynikající.

Ale zpět k tomu, proč to na víc nebylo. Ani nemohlo být, protože všichni čtyři semifinalisté jsou ve všech směrech mnohem dál.

Ano, platí to i pro Dánsko, které někteří fanoušci slepě přehlíželi a hned po osmifinále bohorovně vybírali hotel a spoj na středeční semifinále do Londýna.

Bod jedna: až přílišné spoléhání na Schicka.

Češi na EURO vstřelili šest branek, z nich pět sám kanonýr z Leverkusenu. Jednou se trefil z poloviny hřiště, jednou hlavou po dobře dohraném rohu, jednou z penalty.

Připočteme-li k tomu gól Tomáše Holeše proti Nizozemcům rovněž po signálu ze standardní situace, zjistíme, že „čistokrevné“ branky ze hry po vypracovaných akcích byly vlastně jen dvě. V pěti duelech. A to když Schickovi na levačku posunul míč právě Holeš proti „oranjes“ a když jej Vladimír Coufal centrem z hloubky našel v dánském vápně. Tam úřadovala pro změnu pravá noha.

Hodně malý vzorek a pořádný kontrast s tím, jak skóruje třeba náš čtvrtfinálový přemožitel z Baku. A nemám na mysli pouze Dolbergův gól po famózním Maehleho centru. Však si pusťte sestřih všech jejich tref na ME. Uvidíte, proč jsou Dánové na desátém místě v žebříčku FIFA, tedy o třicet příček před Čechy.

S tím souvisí bod dva: kvalita.

Tak jednoduché a přitom ve fotbale naprosto klíčové slovo. Trenér Šilhavý nicméně většinou zmiňuje jiné atributy: týmovost, charakter, obětavost, disciplínu, zodpovědnost, nasazení...

Jasně, rovněž velmi důležité prvky pro úspěch. Zároveň však vlastnosti, které by mělo mít v sobě automaticky zakořeněné každé zdravě nastavené mužstvo. A na ty už jen nabalovat onu kvalitu. Tím tuplem když Češi mají po letech zase fakt zajímavý kádr, jenž umí bavit.

I teď už bývalý kouč jednadvacítky Karel Krejčí ví, že pouze výborná parta je málo. Byť platí, že bez ní úspěch neuděláte, musí být jen základem, ne vrcholem pomyslné pyramidy, kterou tvoří realizační tým a hráči.

Jakmile je to naopak, konkurence se správně zvolenou dlouhodobou koncepcí a strategií si vás dřív nebo později namaže na chleba. Protože ví, co chce hrát, a ví, jak toho dosáhnout. Aktivita, variabilita, rychlost.

Chraň bůh, aby to vyznělo, že Češi na šampionátu herně propadli. Nikoli. Třeba osmifinále s Holandskem bylo povedené ve všech ohledech, takticky velmi vyspělý a intenzivní výkon s nadstavbou. Nicméně bohužel tak trošku ojedinělý.

Pro posun dál je třeba říct si i negativa, udělat zevrubnou analýzu a z ní se pro příště poučit, aby fajnové výsledky korespondovaly s předváděnou hrou. To je ideální scénář.

EURO ukazuje, že co se týče herní kvality, trend toho nejmodernějšího fotbalu na rozdíl od Italů nebo Dánů úplně nechytáme. Fyzicky možná, ale technicko-takticky nebo rychlou prací s míčem už ne. Jsou jinde.

Je to zkrátka fakt. Svědčí o tom i to, že trenéry zmiňované nutné pilíře úspěchu jsou spíš o morálně volních vlastnostech než čistě o fotbalovém umu.

Ten - a jsme u třetího bodu - v českém pohledu nahrazuje „srdíčko“ a „štěstíčko, kterému se jde naproti“. A taky individuality.

Proto se potom spoléhá na to, že Schick zase rozhodne, že Coufal opět gólově asistuje, že Tomáš Souček někde vyplave z druhé vlny, že Tomáš Kalas zblokuje několik nepříjemných střel, že Tomáš Vaclík znovu vytáhne x fantastických zákroků…

U něj se zastavme. Bravo! Zhruba od hokejového Nagana se pravidelně říká, že na turnaji potřebujete nadstandardního gólmana, což Vaclík potvrdil. Nebýt jeho, nepostoupilo se možná ani ze skupiny a bez skoku pod Malenovy nohy určitě ani mezi nejlepších osm. To je taky dobré si připomínat. Hrana byla tuze tenká.

A když se to nesejde a někdo z opor má jen průměrný den, což se ve sportu stává? Pak vzniká problém. Šance rapidně klesají. Jen proto, že jsme až extrémně závislí na tomhle opatrném turnajovém módu, formě slávistů a rozpoložení již zmíněných opor ze zahraničí.

Ale je to opravdu dáno hráčským materiálem, jak neustále opakuje realizák? Nemyslím si. Spíš konzervativním myšlením. Konfrontace s Nizozemskem nebo Belgií přece jasně ukázala, že i Češi umějí vyšvihnout TOP výkon dle nejpřísnějších parametrů.

Buďme na sebe nároční, buďme lepší. Abychom na letošní čtvrtfinále zase pár let jen nevzpomínali s tím, že nám ujel vlak. Byla by to hrozná škoda, protože repre zase ožívá.