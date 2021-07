Expert Hřebík: Hložek by byl platnější než Krmenčík. Je silný v efektivitě

Adam Hložek prožil pohledem čísel výbornou sezonu. Ačkoliv vinou únavové zlomeniny do její části nemohl zasáhnout, i tak si v 19 ligových zápasech připsal 15 tref a sedm asistencí, což mu vyneslo post nejproduktivnějšího hráče FORTUNA:LIGY.

Svými výkony si vybojoval místo v nominaci Jaroslava Šilhavého pro EURO. V základní skupině proti Skotsku odehrál 19 minut, proti Chorvatsku 28 a Anglii 27 minut. Vyběhl i na závěrečných šest minut osmifinále proti Nizozemsku. Proto bylo velkým překvapením, když pro čtvrtfinále v Baku proti Dánsku (1:2) usedl jen na tribunu. A to i přesto, že byl podle informací iSport.cz zdravotně fit a plně připravený. Šanci dostali jiní, Hložek se snahy o vyrovnání nepříznivého stavu v závěru účastnit nemohl.

„Je to minimálně zajímavé. Spousta lidí by Hložka dávala do základu, k těm nepatřím, ale na nějakou fázi utkání mohl být platný. Přišlo mi z průběhu turnaje, že si ho pan Šilhavý postupně zkouší. Říkal jsem si, že do takovéhoto dobývacího zápasu, by se mohl hodit taky,“ komentoval po zápase Hložkovu absenci redaktor Sportu Ondřej Škvor.

Osmnáctiletý talent českého fotbalu scházel proti Dánům i Jaroslavu Hřebíkovi. „Když jsme prohrávali, tak jako druhý hráč k Schickovi by tam měl velkou platnost. Tím jakým způsobem hraje, jak řeší situace. Měl by určitě vyšší platnost než Krmenčík. Předpokládalo se, že budeme mít tlak, že to budeme chtít zvládnout. Já kdybych byl trenér, tak ho tam dám jako druhého útočníka,“ uvedl ve studiu iSport.cz k čtvrtfinálovém souboji Česko – Dánsko.

„Hložek je strašně efektivní hráč. Od Krmelce (Michaela Krmenčíka) se to trochu odráží, on sice dá gól, ale Hložek je silný směrem do efektivity. Krmenčík, to je trochu náhoda, Hložek to má účelové, silné,“ srovnal dvojici ofenzivních hráčů Hřebík.

Právě Krmenčík se na rozdíl od Hložka na hřiště podíval, ale k vyrovnání nepomohl. „Ať mi promine, ale nelíbil se mi. Často si nehlídá ofsajd, což se může stát, ale ne stávat. Hlídat se to dá. Když doháníte ztrátu, potřebujete hru trochu plynulou a tím se to rozkouskuje. To mužstvu neprospívá. Jednu šanci, kterou neproměnil, kdy to střelil směrem do Baku, to byl těžký kop, ale šlo se na něj připravit lépe,“ konstatoval Škvor.

„Hložek by to udělal tak, že by si podržel hráče, aby se tam nedostal, vzal by si to na pravou nohu a nepřekopl by to,“ řekl s úsměvem na rtech Hřebík v návaznosti na Škvorova slova.

Podle ředitele úseku mládeže Sparty podal Krmenčík svůj klasický výkon. „Standardní, znám ho dobře, asi jedenáct nebo dvanáct let. Trochu se to k němu odrazí, doběhne tam, je silový, ale za každý zápas taky udělá tři čtyři zbytečné ofsajdy. Je hodný kluk, když mu něco řeknete, tak to udělá. Je to ale takové ruchové, nevyspělé,“ řekl Hřebík.