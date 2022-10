Vrbovi v Baníku chyběl odpočinek a kvalita, Brabcovi odvaha na Hapala

BLOG MICHALA KVASNICI | To video z května je stále živé... Pavel Vrba sedá na vlak, na nádraží pije pivo a pak si na Bazalech plácá se sportovním ředitelem Aloisem Grussmannem, kde stvrzuje svůj návrat do Ostravy. Jen pět měsíců, přitom oboje už minulost. Trenér byl odvolán, funkcionář o pár dní dřív sesazen do béčkové role. O čem razantní změny v Baníku svědčí?