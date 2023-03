Olomouc poslala Vary na dovolenou: hrátky s emocemi a fantom Orsava

Dvě výhry doma, jedna venku. A je hotovo. Do čtvrtfinále play off postupuje z předkola Olomouc, která poslala Karlovy Vary na dovolenou. Jedna rýha v ledu v minulém týdnu odšpuntovala emoce naplno, Hanáci je nakonec zvládli zkrotit mnohem lépe. Co dalšího rozhodlo sérii pro Moru?