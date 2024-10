Plzeň v Ostravě: pro Baník měřítko, pro oba o důvod víc (ne)volat Svědíkovi

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Jsou to tři měsíce, co sportovní ředitel ostravského klubu Luděk Mikloško prohlásil, že chce být lepší než v minulé sezoně. Fanoušci Baníku zpozorněli a o to intenzivněji začali sledovat letní posilování Plzně, na kterou Slezané ztratili propastných 21 bodů. „Rádi bychom skončili minimálně na čtvrtém místě, ale náš posun by měl být i ve větším bodovém zisku. To je taky náš cíl,“ dodal šéf Mikloško. Duel proti Viktorii napoví, na co může FCB pomýšlet. A taky třeba naznačí, zda kouči Martinu Svědíkovi zazvoní mobil dřív ze západní, či východní strany republiky.