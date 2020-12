Plzeň se umí trefit, mladí rostou vedle Gulaše. Vše začalo návratem Straky

Ekonomická situace je teď ve sportu složitá. Rozhodně u žádného klubu nejdou finance nahoru, nikdo se nemá lépe. O to víc se vám musí líbit, jak pracují v Plzni. Co se týká partnerů, mají silnou konkurenci ve fotbale. Ale i v obtížném období se jim daří, i když rozpočet neroste. Jsou schopni držet výkonnostní linku nahoře. Vlastně je to až zarážející, když se podíváte po extralize. Najdete tady hodně klubů, které investují daleko větší prostředky, a Plzeň je sportovně daleko před nimi.

Nová éra přišla s návratem Martin Straka z Ameriky. Od roku 2008 se nastartovala úspěšná cesta, z podprůměrného klubu se rychle začal stávat ten, který vyhrál titul, pravidelně je v play off, dovede dělat přes 100 bodů v základní části a patří ke špičce, v posledních osmi letech se v dlouhodobé soutěži umístil jen jednou mimo první pětku. To je skvělá vizitka.

Příchod Martina Straky nastavil nějaký druh práce. Všechno prorůstá do současnosti. Vidíte, jak je tady jasně daná struktura. Silný šéf je právě Straka, sportovní manažer je Tomáš Vlasák. Když klub někoho přivede, většinou se do jmen trefí, to taky není automatika. A pak je tady trenér Čihák, který výborně umí pracovat s tím, co má v rukách. Všechno je provázané, dává to smysl.

Sportovní stránka funguje ze všech stran, přicházejí hráči z mládeže, které se daří zabudovávat přes první ligu nebo přímo. Když někdo odejde ven a postupně si řekne o šanci, taky ji dostane. Daří se nákupy.

Extrémně důležité je, že mají poskládaný rozdílový útok. Vyplatila se jim sázka na Milana Gulaše, takoví hráči vám rozhodují o tom, že zápas se za stavu 2:2 překlopí na vaši stranu. Ale nejde jen o gólové situace. Hrajete třeba power play a hráč jeho typu vám podrží kotouč, vyhraje klíčový souboj. Tady je Plzeň opravdu hodně silná. Má lídra a top hráče, Guliho.

Je zajímavé, jak se k němu klub vyloženě snaží dávat mladšího hokejistu, aby vedle něj vyrostl.