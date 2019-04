Kometa nutně musí Liberec zaskočit, překvapit. Ale má čím? | iSport.cz

Brno pořád nepůsobí dojmem týmu, jenž v útrobách ukrývá něco, co vybalí v nejtěžších časech. To už by totiž Zábranského parta vytáhla. Nejpozději ve čtvrtek večer.

Spíš mám pocit, že se nepatrný prospěch pro Tygry navyšuje, procento za procentem. Kometu čeká v sobotu osudový den, lídři jako Martin Erat či Leoš Čermák musí povstat a pyšné hokejové království nabudit k extrémnímu výkonu. Jen s ním může Kometa pomýšlet na rozsudkové pondělní setkání. Od dřiny čtvrteční třetí třetiny se může odrazit.

Pešánovi chráněnci v páté partii prokázali něco, o čem se po předchozím duelu pochybovalo. Ukázali mentální odolnost. V plné síle.

Zas a znovu udeřili prvním gólem, a když přišly náznaky dramatu, s každým z nich si zkušeně poradili. Liberec neměl ani na chvíli strach, neukázal soupeři nervozitu. To jsou v play off všechno klíčové věci a zdánlivé detaily, které pak tvoří kompletní obrázek.

Přišly dokonce chvíle, kdy se Tygři blížili transu. Minuty, kdy je puk excelentně poslouchal a domácí v brněnském pásmu pořádali hodně chutnou večeři. Precizní narážečky, důvtipné kolmice, připravené střely (žádné náhozy) s nastavenými holemi na teč, vtipné nahrávky, které nejdou dobře přečíst.

Pohříchu, Kometa praktikuje jednodušší model. Pokud zrovna nemá přesilovku, většinou si musí vystačit s taktikou důsledné ochrany svého předbrankového prostoru, kde jsou hráči nachystaní na blokování libereckých ran a sběr odražených puků, s nímž pak prchají za gólmanem Willem.

Kořením bývají většinou jen nápady jednotlivců – zabijáka Muellera či kreativce Holíka, zavilost Zaťoviče.

Ne, Kometa pořád ještě neleží v truhle, ale musí se odvázat, přidat nadstavbu, která Tygry zaskočí. Cesta může teoreticky vést přes méně zkušené zadáky Liberce, přece jen trio Šmíd, Ševc, Derner celé bojiště neuhlídá, ani přes všechny přesčasy. Což se samozřejmě lehko říká a hůř provádí.

Když po poslední partii v Brně mazák Ladislav Šmíd vykládal, že se Liberec může porazit jedině sám, nemluvil úplně do větru.

S tímto pocitem musí Kometa zatřást, jinak do finále potřetí v řadě nepůjde.

