Nemít Stanley Cup? Nevadí. Erat i tak vylezl na Mt. Everest | iSport.cz

Pamatuji si dobře jeho tvář ze soustředění reprezentace v Havlíčkově Brodu léta páně 2000... Lehce ostýchavý a poďobaný mladíček Martin Erat, v roli bojovníka a podpory hráčů jako byli Pavel Brendl, Radim Vrbata nebo Tomáš Plekanec. Mladí junáci se sešli před mistrovstvím světa do dvaceti let, na kterém Erat podle expertů neměl extra zářit. Měl bojovat, jezdit po zadku, sežrat každý puk, když by na to přišlo, nosit vodu, zastat černou práci. Góly a věhlas se přisuzovaly jiným. Erat pochopil svoji roli, vzal těžkou lopotu za svou a... A stal se prvotřídní hokejovou hvězdou. Najednou je po všem. Uteklo to jako voda.