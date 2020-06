"Nová" Kometa: nečitelná s nástupem mladých. Šanci dostane koučův syn | iSport.cz

Kometa se v závěru základní části dostala do krize. Jak se připraví na play off? • Barbora Reichová (Sport)

Sjedete jména na papíře a dumáte: Co od téhle Komety čekat? Je to mančaft na titul? Anebo hrozí propad někam k desátému místu? Brno je po částečné rekonstrukci nečitelné a ještě dlouho bude. Silná osa však zůstala a další šance se otevírá pro talenty. V čele s trenérovým synem Liborem Zábranským mladším. „Když se to podaří vhodně skloubit s mladými a klukům vydrží zdraví, bude mít tým velkou sílu,“ upozornil jeho otec, první muž klubu.

Projeďme si jednotlivé řady.

BRANKÁŘI

Vejmelka jedničkou

Jeden z dua Karel Vejmelka-Marek Čiliak musel odejít. Držet dvě silné „jedničky“ nemělo ekonomický ani výkonnostní smysl. Nabídka Českých Budějovic na tříletou spolupráci to vyřešila, skříňku si vyklidil šampion Čiliak. Starší a finančně náročnější z gólmanů. „Marek měl dvě předchozí sezony složité,“ podotkl Libor Zábranský.

Minulý ročník skvěle rozjel Vejmelka, Čiliak se dostal do formy až při hostování ve Zlíně. „Když přišly Budějovice, řekl jsem mu, že je to pro něj ideální. Je to krásné město, Venca Prospal to hodně postaví na něm, což Marek potřebuje. Tak dlouhý kontrakt jsem mu dát nemohl a nechtěl. Někdy takové rozhodnutí musíte udělat, i když to není nic příjemného. Karel už dozrál k tomu, aby nedělal dvojku anebo se s někým střídal. Tohle už by nemělo význam. Úplně bychom ho zazdili. Měl by dostat jasnou roli jedničky a věřím, že to zvládne.“

Nějaký čas pořád hrozilo, že by čtyřiadvacetiletý Vejmelka odešel zkusit štěstí