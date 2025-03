Gulašův konec: gesto velkého frajera. Ikona bez titulu, ale s přístupem šampiona

Máte hráče, kteří se nachomýtnou ke zlatým týmům, ani nevědí jak. Byť se traduje, že každý hráč je stejně důležitý, pravda je to sotva poloviční. Mezi majiteli extraligových titulů najdete nemálo hráčů, jejichž podíl na zlaté korunovaci byl pramalý, stejně tak můžete vyjmenovat hromadu hokejistů, jimž se zkrátka nepoštěstilo zvedat ruce nad hlavu po posledním utkání sezony. Milan Gulaš bude navždy náležet mezi nejslavnější a nejlepší české hokejisty bez mistrovské vizitky.

I tak je jeho profesní dráha nabitá a záviděníhodná. Lépe řečeno, následováníhodná. V branži totiž narazíte na málo podobných hokejových druhů, natolik oddaných své práci a chápajících, že z vlastního potenciálu je třeba vyždímat absolutní maximum.

Milan Gulaš na to nepřišel hned, až postupem času. Ovšem o to víc ždímal a ždímal. Až tak, že do penze odchází fyzicky nejlépe připravený hokejista v celé