Konec Růžičky ve Spartě: Jasno bylo dávno, je to hráč pro menší stage | iSport.cz

S porcí nadsázky se opět potvrdilo, že Růžička a Sparta, to prostě nejde dohromady. Juniorův otec, kouč Vladimír Růžička starší, si v Holešovicích jako soupeř vyslechl během let nespočet nadávek. Všelijaké reakce tak měl loňský příchod jeho syna do rudých barev. Fanoušci ho však přijali. Hned po prvním utkání přípravy, v němž se Růžička blýskl dvěma góly, vyvolávali jeho jméno a skandovali: „Táta jenom čumí, jak to synek umí.“

Jenže další budoucnost už tak růžová nebyla. A tak se cesty obou po roce rozdělily.

Rozhodl poměr vysoké ceny a výkonu. Růžička měl podle informací iSport.cz měsíčně pobírat 350 tisíc korun, čemuž podle názoru vedení jeho výkony neodpovídaly. Počítalo se, že bude první centr, nakonec byl ale spíše až čtvrtý v řadě.

Co si o Růžičkově konci ve Spartě myslíte vy? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Znovu se ukázalo, že když je někdo lídr v menším klubu, ne vždy se jím stane i na top levelu. Růžička roli prvního centra nezvládl, svým pojetím hry navíc absolutně není hráč do lajn s defenzivnějšími úkoly. Není nejlepším bruslařem, potřebuje kolem sebe hráče, kteří to ujezdí za něj a dokážou vytěžit z jeho šikovnosti a hokejového myšlení. To ve Spartě nedostal.

Kouč Miloslav Hořava navíc nesnáší, když někdo nedává do tréninku maximum, což byl prý také Růžičkův problém. Jsem ale přesvědčený, že třeba v Litvínově nebo Karlových Varech by zase vyniknul. Hlavní stage pro něho není.

Růžička byl navíc posledním hráčem, kterého přivedlo ještě staré vedení pražského klubu v čele s majitelem Petrem Břízou. Ten s ním údajně smlouvu podepsal v den převodu Sparty na nového majitele. Možná také proto za ním nový sportovní úsek tolik nestál.

Může se zdát, že se vše upeklo v posledních dnech, rozsudek o konci Růžičky v rudém dresu byl ale vynesen už dávno. Deník Sport už před měsícem prověřoval informaci, že má v klubu skončit. Verdikt byl prý vynesen, jen se řešily formality ohledně ukončení kontraktu. Klub všem nakázal mlčet. „Nic o tom nevím,“ odpověděl na přímý dotaz na konci března Růžička.

Nechce se věřit, že by novináři měli lepší informace než sám hráč. Tak jako tak už je jasné, že další roky v dresu s eskem na hrudi nepřidá. Leda by přestoupil do švédského Södertälje.

