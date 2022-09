Paráda, medaile. Ale co dál? Ženský hokej teď musí využít potenciál

České hokejistky po příletu do Prahy • Blesk:TONDA TRAN

Hokejistky Natálie Mlýnková, Dominika Lásková, Kateřiná Mrázová, Adéla Šapovalilová (zleva) po příletu do Prahy • ČTK / Chaloupka Miroslav

KOMENTÁŘ ONDŘEJE KUCHAŘE | Bronz. Paráda. Tanečky, zpívání, oslavy. Bzum bzum brekekeke. Historicky první medaile pro české ženy z mistrovství světa. Až dozní poslední tóny juchání, přijde zase čas na práci. Na to, aby se začalo řešit co dál.

V normálním procesu je zisk medaile jeho cílovou metou. České hokejistky to však vzaly pozpátku. A doufají, že tím doma začne proces rozvoje jejich sportu. Co je k tomu potřeba? Nemusíte být nutně penězi posedlý skrblík, aby vás to napadlo. Finance. Schází teď skoro všude, v ženském hokeji však nikdy ani nebyly. Můžete mít plán, nápady. Když ale na jejich realizaci nemáte prachy, stanou se z nich jen sny.

Za poslední roky se podpora svazu pro dámy zlepšila, přesto však podle mých informací ženská repre pracuje s menším rozpočtem, než jaký měla před olympiádou. Leckdo by čekal, že financí bude více, jenže není. Konečně se