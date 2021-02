Obrana sudího, který vyloučil Součka. Na rozdíl od pohoršených zná pravidla

Taky bych Tomáši Součkovi tu červenou nedával. A jsem rád, že zafungoval stroj času a on ji vlastně jako by nedostal. Ale jedna věc mě docela překvapuje. Z Anglie se na nás valí pohoršení všemožných kapacit nad tím, jak strašlivý úlet rozhodčí Mike Dean spáchal. Přečetl jsem si nejdřív několik článků o případu a pak si na internetu vyhledal, jak že to vlastně vypadalo.