Mstitel Bale, to je ale chlapík! Hon na Ondřeje Kúdelu pokračuje

BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Gareth Bale si ke konci utkání českého národního týmu ve Walesu vyhlédl Ondřeje Kúdelu a ranou loktem do obličeje ho sundal. Podle mého to udělal cíleně. Podle mého věděl, že příští obětí je ten „rasista“.

Ale možná se pletu – třeba neudělal, třeba nevěděl. To je však jedno. Podstatné jsou reakce, které se (ne)objevily.

Nevšiml jsem si zásadně, že by se volalo po dodatečném potrestání Garetha Balea za likvidační faul – vždyť Kúdela musel být vystřídán.

Zato jsem si všiml opačného typu odezvy.

Prvního druhu jsou ty fanouškovské na internetu. Samo sebou v drtivě většině pochvalné směrem k Baleovi.

„Gareth Bale trefil do obličeje toho hráče, který rasisticky urazil Glena Kamaru. Respekt.“

„Lokty k vymýcení rasismu z fotbalu.“

„Gareth Bale ukazuje rasismu červenou kartu.“

Sluší se je ignorovat, protože to je špína, jenže neměli bychom je nepodceňovat. V dnešní době jsou důsledky spravedlivě rozohněné internetové masy obdobné stejně oprávněně rozhořčenému kolektivu dělníků z padesátých let. Ukřižujte ho, ukřižujte ho. A ono se to leckdy opravdu povede.

Krom toho, nejde už jenom o anonymitu davu schovaného za internetovými nicky. Některé z výše uvedených výroků postovaly – vzaly si za své – zavedené instituce. Například stránku Football Tweet sleduje skoro 600 000 uživatelů. Stránka SPORTbible, ta už má dokonce 1,4 milionu followerů, na sociální síti připojila komentář „každému se to líbilo.“

Druhým typem reakce hodným pozornosti je výrok komentátora Sky Sports. „Moc lidí z fotbalového prostředí se nebude zlobit, že dostal do obličeje.“

Já se tedy zlobím, i když to je k ničemu, a doufám, že jsou nás takových spousty. A zlobím se, i kdyby Kúdela v Glasgow skutečně – pro jistotu připomínám, že to pořád nevíme – soupeře nazval „fucking monkey“. Protože ani to nemůže ospravedlnit následné násilí. Tedy nemůže…Nemělo by. Jenže na Západě už to bohužel mají v hlavách jinak.

To je tak, když fanatici vedou svatou válku. Tahle je proti rasismu, ale souběžně jich běží po světě víc. Bojím se, že příště se něco podobného Ondřeji Kúdelovi přihodí znovu. V cestě za Dobrem jsou totiž povolené všechny prostředky.