Zklamání ve Walesu. Osamocený Bale, výčitky pro Schicka i vyšumění

Po skvělém vystoupení s Belgií (1:1) přišel pád na tvrdou zem. Čeští fotbalisté ztratili ve Walesu, což je nepříjemná komplikace v kvalifikační cestě za postupem na světový šampionát do Kataru. Národní tým si z Ostrovů chtěl přivézt důležité tři body, proti dobře připravenému soupeři ale zápas nezvládl a padl 0:1. Co způsobilo ztrátu ve Walesu?

Estonsko? Suverénní zašlapání outsidera. Belgie? Udatný výkon proti světovým bombarďákům. Ve Walesu ale českým hráčům došla pára. V úvodu se nemohli dostat do zápasu, agresivní presink domácího souboru dělal Šilhavého partě problémy. „Nechci se vymlouvat, ale na některých klukách byla trošku znát únava. Zato Wales hrál v sobotu přátelák a připravili se na nás. Možná to byla jedna z příčin,“ hodnotil po utkání český trenér.

Nepříjemný moment, který rozbil českou hru. Patrika Schicka v souboji ve vápně přidržel Connor Roberts, útočník ale neudržel nervy a po soupeři se ohnal. Byť domácí Roberts šel po druhé žluté ven v 77. minutě, u Schicka šlo o zbytečnou červenou, která výrazně zhatila české plány. „Určitě mu to budu vyčítat. Říkal, že ho soupeř držel, ale je dost zkušený, nemůže se takhle ohánět. Takhle to nejde. Vyloučení zápas hodně ovlivnilo, víc bychom se po přestávce nadechli a soupeře přitlačili,“ zlobil se Šilhavý.

Rozdílový Bale, rychlík James

Pořád je schopný záblesků světové extratřídy. Zvlášť, když navlékne kapitánskou pásku a velšský dres. Gareth Bale pořádně zlobil i českou obranu, užil si s ním zejména na levé straně Jan Bořil. Hvězda z Tottenhamu byla u klíčového momentu zápasu. Bale nacentroval na vítěznou hlavičku Daniela Jamese, výtečně hrajícího mladíka z Manchesteru United. „Je to skvělý skvělý hráč, dokáže se najednou objevit v šanci, viz první poločas, kdy mu to Vacloš chytil. Před gólem u něj byli tři naši hráči, ale nechali ho odcentrovat, tomu jsme měli zamezit. Byla to naše chyba, tohle nebylo o Baleovi,“ vadilo českému kouči.