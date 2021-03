Bale loktem vyřadil Kúdelu. U Skotů je za hrdinu, zranění není vážné

Hned 10 hráčů současného kádru Slavie zažilo jak tažení do čtvrtfinále Evropské ligy 2018/2019, tak účast ve skupině Ligy mistrů 2019/2020. Patří mezi ně Kúdel, Bořil, Van Buren, Kolář i Kovář • Barbora Reichová / Sport

Tady to mezi Kúdelou a Kamarou všechno začalo. • Reuters

Zásah loktem do hlavy, krvavý šrám a nucené střídání. Za normálních okolností mrzutý moment pro všechny, jenže tentokrát na zemi skončil Ondřej Kúdela, který to má v posledních týdnech na Ostrovech těžké. Kvalifikační zápas s Walesem (0:1) nedohrál, ale na konci týdne už by měl být znovu připraven naskočit. A zřejmě ho čeká i další cesta přes La Manche.