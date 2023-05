Unikát aneb druhá trefa do Černého. Ať v nadstavbě přijde i třetí

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Góly ve finále domácího poháru zařídil David Douděra a výborně zahráli i jiní. Bitva na Letné měla ovšem ještě jednoho vítěze. Rozhodčího Dalibora Černého. V osmadvaceti zvládl na výbornou své druhé derby v rychlém sledu a pojďme rovnou vykopnout pointu – měl by pískat i to třetí v nadstavbě.

Už teď to je unikát. Ještě nikdy v samostatné české historii se totiž nestalo, aby jeden rozhodčí řídil dvě velká derby v jediné sezoně. A to ani v té, v níž se oba týmy potkaly čtyřikrát. Taková situace zatím nastala ve třech případech, viz tabulka (na konci článku), a nyní se k ní schyluje počtvrté.

Ve třicátém ročníku toto nepsané pravidlo padlo. Máme za sebou už tři přímé souboje mezi Spartou a Slavií. První na podzim ještě pískal Miroslav Zelinka, jarní ligovou odvetu a pohárové finále už Dalibor Černý.

V obou případech si vedl velmi přesvědčivě. Vzhledem k jeho věku, (ne)zkušenostem a atmosféře, která je nejenom kvůli vyrovnanému závěru soutěže kromobyčejně vypjatá, to je až mimořádný počin. Přitom například nedávné utkání Sparta – Plzeň (2:1) ukázalo, že bez přesných verdiktů a suverénního vedení se zápas může lehce vymknout z ruky. Jako se to právě v tomto případě přihodilo Pavlu Orlovi.

Samotný Černý výjimečnost své delegace neřešil, odpověděl diplomaticky. „Takto věci nevnímám, soustředím se na každý zápas, na který jsem delegován. Možnost řídit finále MOL Cupu je pro nás všechny velkou výzvou a událostí, bereme to jako ocenění naší práce a všichni si toho považujeme. Derby je na naší fotbalové scéně absolutní top zápas a skutečnost, že se oba týmy po 21 letech utkaly ve finále pohárové soutěže, to všechno jenom umocnila,“ prohlásil.

A pochválil i obě mužstva. „Zápasu pomohlo to, že se k sobě obě strany – hráči i realizační týmy, stejně jako v nedávném ligovém zápase – na hřišti chovaly zcela korektně a s respektem.“

Konkrétní situace nechtěl rozebírat, zmínil pouze moment po Krejčího hlavičce. „Asistent Nádvorník měl velmi dobré poziční postavení a dával ihned pokyn, že míč brankovou čáru nepřešel. Ze svého postavení jsem to viděl naprosto totožně a svým rozhodnutím na hřišti jsme si byli jistí. To samé nám obratem potvrdil také VAR.“

Otázku, zda by ho překvapila nominace i k poslednímu derby sezony, nechal bez komentáře. Obdobnou otázku, zda s Černým do tohoto utkání počítá, nechala bez odpovědi také komise rozhodčích. Budiž, pražská „S“ se potkají až ve druhém kole, a kdo ví, co se stane v tom úvodním…

Ovšem my si můžeme dovolit být konkrétnější. Dalibor Černý je v tuto chvíli jednoznačnou volbou. Argumenty není těžké nalézt: Už dvakrát se osvědčil. Má formu. Sparťani i slávisté ho respektují. A také: Nikdo jiný v nabídce v podstatě není.

Jediný, kdo by se snad nabízel, je zkušený Miroslav Zelinka. Jenže to by v tuto chvíli nebylo vzhledem k historii politicky rozumné rozhodnutí…

Ale i kdyby bylo, stejně platí: Dalibor Černý do derby i do třetice!

Sezona Zápas Soutěž Rozhodčí 2022/2023 Slavia–Sparta 4:0 liga Zelinka Sparta–Slavia 3:3 liga Černý Sparta–Slavia 0:2 pohár Černý Sparta–Slavia ?:? nadstavba ? 2021/2022 Sparta–Slavia 1:0 liga Berka Slavia–Sparta 0:2 pohár Orel Slavia–Sparta 2:0 liga Marciniak Slavia–Sparta 1:2 nadstavba Klíma 2018/2019 Sparta–Slavia 2:2 liga Ardeleanu Slavia–Sparta 1:1 liga Hrubeš Slavia–Sparta 3:0 pohár Pechanec Slavia–Sparta 2:1 nadstavba Berka 2009/2010 Slavia–Sparta 0:1 liga Jech Slavia–Sparta 1:0 pohár Damková Sparta–Slavia 1:0 liga Franěk Sparta–Slavia 0:1 pohár Adam