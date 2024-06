Dánská ruka proti Němcům? Máme hračku, tak si s ní musíme hrát...

U ofsajdu s tím asi nejde nic dělat, když už se fotbal vydal cestou videostopu. A to pozor, na EURO je poloautomatický systém, kdy situaci zastaví a posoudí počítač. Takže to prostě je přesně podle litery pravidel, ducha nechme spát. U nás v lize to však bude i s kalibrovanou čárou zase jenom člověk. Sekunda – pardon – setina sem, je to ofsajd, setina tam, není to ofsajd. To není žádná konspirace, to je realita.

V sobotu to v zápase Německo–Dánsko (2:0) podle automatu prostě ofsajd byl. Ale ta ruka, ksakru, tohle přece nedává smysl, ne? Neznatelný dotek balonu, který ani nezměnil směr. Připomeňme, jaký pokyn vydala UEFA před letošním jarem. „V případě, kdy hráč zahraje rukou, dojde k nepatrnému dotyku, který je rozlišen jen zpomaleně, kdy dojde k opravdu mírné změně směru míče, tak v takovém případě by to VAR neměl zkoumat,“ prohlásil předseda komise rozhodčích Libor Kovařík. Připomínám, není to zdejší výmysl, nýbrž UEFA.

Té samé UEFA, která pořádá EURO. Jenže mezitím vznikl systém Connected Ball, který pomáhá odhalovat dotek (nejenom) ruky a míče na základě zvukové stopy. Takže když už tu drahou hračku máme, budeme si s ní hrát.

Takže jsme si zase prohlédli zvukové EKG balonu, čára vylétla strmě vzhůru a pán u videa si uvědomil, jaké je jeho poslání.

Mimochodem, není to naprostý protimluv původního – a dosud nezměněného – základního vymezení VARu? Tedy že napravuje ZJEVNÁ pochybení?

Kdyby se video neozvalo, o situaci bychom se velmi pravděpodobně nebavili. Jako téma by ji nezdvihli Němci ani v případě porážky. Není málo těch, kdo se bojí, že nám do fotbalu strkají prsty jezinky.

A všichni víme, jak to je, když jim otevřeme dveře.