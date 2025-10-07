Předplatné

Za válku v derby můžou hráči a lavičky aneb Na obranu (nejen) sudího Všetečky

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Souboj Angela Preciada s Janem Bořilem vyvolal pořádné emoce
Čtvrtý rozhodčí mezi Jindřichem Trpišovským a Brianem Priskem si toho z laviček také mnoho vyslechl
Sudí Jan Všetečka kárá Tomáše Chorého
Christos Zafeiris si žádá faul od suího Jana Všetečky
Christos Zafeiris na zemi po jednom ze soubojů
Jeden z klíčových momentů přišel v 66. minutě, kdy viděl červenou kartu Tomáš Vlček
Jindřich Trpišovský i jeho kolegové se čílili, že se rozhodčí nevrátil k zákroku Patrika Vydry na Ivana Schranze
13
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Blogy
Začít diskusi (0)

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Derby běželo nějakou půlhodinu a moc fotbalu v něm nebylo. Zato faulů, strkanic, simulací a hraných bolestí tolik, že se víc leželo a hádalo, než hrálo. Chyba rozhodčího, kterému se utkání, jak se často říká, vymklo z rukou? Jindy třeba ano, ale při derby – ať už v nedělním nebo opakovaně v předchozích – to neplatilo. Na vině jsou hráči ruku v ruce s realizačními týmy.

Skončil první poločas a ve statistice faulů svítilo: Sparta 7, Slavia 16. To je docela děsivé číslo. Hlavně tedy u hostů, ale o to v tuhle chvíli nejde, protože v minulých případech to leckdy bylo naopak. A to ještě hlavní rozhodčí Jan Všetečka ten vůbec nejhorší faul – červený nájezd Patrika Vydry do lýtka Ivana Schranze – přehlédl.

Přesto se ho chci zastat. Válku totiž ze sportovního svátku v posledních letech dělají hráči, popřípadě i realizační týmy. Před časem jeden sudí mimo záznam řekl: „Všichni se hrozíme toho, že budeme pískat derby. Nikdo to nechce. Sparta i Slavia, hráči i lavičky, se chovají hrozně.“

Moc se nezměnilo. Že je derby mimořádně vypjaté, má z definice logiku. 

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů