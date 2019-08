Český fotbal v zajetí alibismu. Pěstuje si nenáročné prostředí a frčí lokálkou | iSport.cz

Základní sestava Plzně do odvetného utkání předkola Evropské ligy proti Antverpám • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík parádní hlavičkou přidává svůj druhý gól do brány Antverp • Pavel Mazáč / Sport

Gól Antverp ze 113. minuty hry zavřel Plzni bránu do Evropy • Pavel Mazáč / Sport

Srdjan Plavšič ze Sparty upadl během souboje o míč s Joaoem Pereirou, potrestán však byl on za nafilmovaný pád • Michal Beránek / Sport

Gólman Sparty Florin Nita předvedl na hřišti Trabzonsporu skvělý výkon, na postup přes tureckého soupeře to ale nestačilo • Michal Beránek / Sport

Florin Nita leží na zemi poté, co ho zřejmě zasáhl předmět vhozený na hřiště fanoušky do hlavy • Sport/Michal Beránek

Trenér Václav Jílek nedokázal Spartu dovést proti Trabzonsporu k postupu do závěrečného předkola Evropské ligy • Michal Beránek / Sport

Proč český fotbal zažil pohřeb čtyř reprezentantů už v předkole pohárové Evropy? Protože místo řešení závažné otázky – proč jsou nad síly špičkových českých klubů už i týmy z druhé a třetí evropské kategorie – jsme dlouhodobě svědky pestré přehlídky alibistických výmluv. Bylo tomu tak i teď. Trenéři ligového vicemistra i majitele bronzu se shodli, že jejich týmy sehrály odvety skvěle. Co na tom, že celek prvního inkasoval klíčový gól po zbytečném faulu, když soupeř už byl v deseti, mužstvo druhého prohrálo 1:2, protivník neproměnil penaltu a měl více brankových šancí. Takhle to jde už mnoho let.