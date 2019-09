Houdkův zbabělý útok na Kvapila? Hlavní roli má teď Plzeň | iSport.cz

V ideálním světě by měl Houdek dostat v kabině na Spartě okamžitý kartáč od Milana Gulaše a dalších zkušených hráčů. Ospravedlňovat jeho akci? Ne, opravdu není čím. Kdyby hrál celý zápas, měl s Markem Kvapilem nějaký nedořešený příběh, který se táhnul celé utkání, dejme tomu, že zkrat může přijít. Neomlouval bych ho, ale dovedl pochopit, že najednou se zatemnil mozek a přišla šílenost.

Jenže u hráče, který seděl celý zápas pod dekou? Zjeví se na 20 sekund na hřišti a najedou vyhlásí válku? Tohle je totálně mimo. Skočil na led a zbláznil se. Totálně. A když pak sám Houdek po utkání vykládá, jak se jel zastat spoluhráče, protože ho předtím Marek Kvapil sekl? Dost nešťastná slova. Zastání si představuji opravdu jinak, než srolovat někoho, kdo ke mně stojí zády a je absolutně mimo souboj.

Akce Michala Houdka, který je teprve na začátku profesionální kariéry, svědčí o tom, že zkrátka neměl respekt k soupeři. A to vidím jako zásadní problém. Proto měl dostat hned v kabině pořádně naloženo od vlastních spoluhráčů. Nemůžete si tohle dovolit. Nikdy. Plzeň by asi taky neskákala nadšením, kdyby například Jiří Černoch vystartoval proti Milanu Gulašovi. Možná kartáč dostal, o čemž svědčí prohlášení klubu vydané den po utkání. Tam už není ani řádka o tom, jak Marek Kvapil nemusel padat, protože to nebyla taková rána. Je z toho cítit pokora, která měla přijít hned po utkání.

Respekt mezi protihráči v extralize je ale obecně docela ožehavé téma. Každý hokejista by se měl řídit především myšlenkou, že co nechci, aby ostatní dělali mně, nemám dělat já. Stejnou blbost, jakou udělal Houdek, občas vidíte i od zavedenějších jmen. Vzpomínám ale, že když se třeba Štefan Ružička (říjen 2016) ohnal hokejkou po hlavě Lukáše Vantucha, tehdejší kouč Sparty Jiří Kalous ho docela sjel. Oznámil, že hráč bude potrestaný uvnitř klubu, se zákrokem nesouhlasí a s Ružičkou si všechno vyříkal v soukromí.

Houdek útok na Kvapilova záda neměl zapotřebí. V extralize by si měl udělat jméno jinak, než že sundá hvězdu ligy a na dva dny bude hlavním padouchem ligy. „Nemělo by se to dít, na druhou stranu, Michal je mladý kluk, jsme tolerantní,“ měl po utkání říct plzeňský trenér Ladislav Čihák. Cítíte ten rozdíl oproti tehdejšímu přístupu Kalouse? No Bóže... Jenže takhle se česká hokejová kultura nezmění. S tímhle přístupem si můžeme přát před každým zápasem šťastný lov, ne hodně gólů.