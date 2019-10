Hradec prohrává, přestal tančit, takže ideální chvíle pro Růžičku. Nebo ne? | iSport.cz

Navíc si spojte ještě faktory. Nestává se úplně každý podzim, že by byl Vladimír Růžička k mání. Tohle je vlastně první šance za dobu, kdy se věnuje trénování, ho ulovit. Chápu, že velitele klubů svrbí možnost, ho instalovat na střídačku. S Chomutovem, který měl existenční problémy, spadl. Co když v něm ale pořád je X faktor, který vyhrává série play off? Co když on je právě tou esencí, která přinese úspěch? Jednou tuhle šanci promeškáte a další už nepřijde. Rozumím, že se hradecký boss v tuhle chvíli může děsit představy, že si Růžičku nakonec upíše někdo jiný, do dvou let s ním vyhraje extraligu. A v Hradci se bude pořád něco ladit. Tohle by se změnilo v docela slušného bubáka, který by každou noc chodil strašit do hlavy a plašil kvalitní spánek.

Navíc kdy jindy trenéra k týmu instalovat než ve chvíli, kdy Hradec úplně nešlape. Nikoho herně moc neválcuje, plus neboduje. Prostě správná chvíle poslat k týmu Vladimíra Růžičku.

Stejně bych to ale neudělal.