Pardubický lídr Kolář po sražení Komety: Jdeme si pro udržení ligy | iSport.cz

Jaký máte pocit z toho, co Pardubice proti Kometě předvedly?

„Poslední týden, deset dní, jsme k něčemu takovému směřovali. Jak prací na tréninku, tak výkonem v minulých dvou utkáních, jen jsme už moc potřebovali vyhrát. Výkon jsme zlepšili, hrajeme jako tým, bojujeme a makáme. Jdeme si pro udržení ligy.“

V sezoně jste už měli pár fází, kdy to vypadalo, že se Pardubice nadechují. Cítíte, že teď už by to mohlo být jiné?

„Předtím to nebylo dobré jako teď. V tuhle chvíli je tam zodpovědný výkon všech pěti hráčů, nepropadáme tolik, tlačíme se do brány, což v minulých zápasech chybělo. A s Kometou jsme taky konečně dali víc než dva góly. Koncovka nás trápí, na dva góly jsme nebyli schopni vyhrát a teď jsme to zlomili.“

Překvapilo mě, jak sebevědomě vypadal váš výkon s Třincem i na Spartě. Žádná skepse, že tým je poslední. To samé teď s Kometou. Kde se vzala taková sebedůvěra?

„Čtrnáct dní zpátky jsme sebevědomí asi nebyli, tam byly naše výkony katastrofální. Ale teď je to jiné, všichni cítíme, že by to mohlo jít. Když budeme makat pořád stejně, budeme vyhrávat. Máme za sebou poslední zápas s Kometou, kde jsme zase dřeli. A když nepolevíme, dá se vyhrávat s každým.“

Pomohly v tomhle nějak příhody Tomáše Rolinka s Michalem Vondrkou?

„Je strašně důležité, že jsme najednou zodpovědní. Přijdou dva zkušení hráči a i ostatní vidí, jak se tihle dva kluci pohybují, že si něco řeknou. Výkon se pak nabaluje. Obrátilo se to, jsme všichni zodpovědnější, nepouštíme soupeře tolik do vedení. Jsou tam takové ty potřebné detaily.“

Přesto, děsí vás ale někdy myšlenka, že jste se vrátil domů do Pardubic po letech v KHL a můžete být i toho, že klub poprvé v historii spadne?

„Tenhle scénář není příjemný ani trochu. Ale pořád věřím, že tohle nedopustíme, otočíme všechno jinam. Máme hlavy nahoře, ovšem nezbývá nic jiného, než makat. Nesmí se nic změnit, nemůžeme povolit.“

Ukáže se pravda v utkáních mezi týmy poslední čtyřky, které Pardubicím v sezoně moc nejdou?

„Nešly nám, radši bych používal minulý čas. Ale teď jsme trochu jiný tým, máme před sebou dvanáct zápasů, věřím, že teď půjdou. Celá ta poslední čtvrtina je malé play off, nemůžeme si dovolit vypustit žádný zápas. Bude rozhodovat, jestli se z toho posereme, nebo ne. Věřím, že jsme natolik zkušený tým, že si budeme dál věřit a uděláme body.“

Robert Kousal mohl využít dodatku ve smlouvě a odejít pryč. Nevyužil ho, zůstává, chce pomoci udržet klub v extralize. Je to důležitý krok?

„Bylo vidět, že když se vrátil po zranění, hra šla nahoru. Vlastně se dá říct, že nám přišli tři útočníci, ne jenom Rolas a Mižu (Vondrka), i Kousy je zpátky. Tohle je to hrozně znát. Najednou hra vypadá jinak. Je super, že nikam neodešel.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:19. Blümel, 21:23. Kusý, 31:18. R. Kousal, 58:18. Mandát Hosté: 13:58. Svozil, 40:36. Rákos Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), T. Voráček, Ivan, Holland, Blažej – Mandát (A), R. Kousal, Vondrka – Svačina, Harju, Machala – Kusý, Poulíček, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Bartejs, O. Němec (A), D. Krenželok, Baranka, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), Rákos, Mueller – Š. Stránský, Plekanec (A), M. Erat – Orsava, Kusko, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hejduk, Kika – Gebauer, Kis Stadion enteria arena Návštěva 9 719 diváků