Nastává panika, liga přeplácí veterány. Pro Vondrku jsou Pardubice jackpot | iSport.cz

KOMENTÁŘ RADKA DUDY | V extralize těžce přituhuje, doslova nastává panika. Jak už to vypadá, z této sezony se bude opravdu sestupovat a dva ohrožené týmy dělají psí kusy, aby se pádu do první ligy vyhnuly. Řeč je hlavně o Pardubicích, které z Boleslavi vykoupily Michala Vondrku, a o Litvínovu, kde se Jirka Šlégr nechal slyšet, že jde na vedení Unipetrolu s prosíkem o dotaci na další posily, které by sestupovou hrozbu odvrátily.