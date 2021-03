Z Boleslavi je tým zázraků. Příště se ukáže, jakou má odolnost

Prohrávat v sérii play off 0:2 pořád není tragédie. Ovšem pokud jste na tom jako Pardubice? Alarm musí blikat opravdu velmi výrazně. Narazily na soupeře, který nemá tak velká jména. Zato má propracovaný systém, stabilní a sehranou sestavu. Všimli jste si jedné klíčové věci? Mladá Boleslav už nekupuje hvězdy. Bere hráče, ze kterých hvězdy dělá.

Najednou tady válí jména jako Jakub Kotala nebo Adam Zbořil. První hrál dlouho jen první ligu, druhý zase dva roky rozdával radost v Nových Zámcích. Mít je mohl každý v lize, nechtěl. Nebo by jim rozhodně nedal tak důležité role. Třeba konkrétně v případě Kotaly vidíte, jak si ho trenérský štáb Radima Rulíka nachystal, aby využil jeho potenciál a on zase chápal boleslavský systém. A pak jsou tady Petr Šidlík, Maris Bičevskis, Valentin Claireaux, které zase spojuje, že končili v Hradci a v Pardubicích na pozicích, že se bez nich klub v klidu obejde. Nikdo si po jejich odchodech nerval vlasy. Tady ale mají stěžejní úkoly, hodně pomáhají s aktivní obranou.

Najednou tady máte pět jmen, která se zlepšují. Klub dokazuje, že tohle umí, dovede své hráče posunout. A to se vůbec nebavíme o Davidu Šťastném, který v Boleslavi vyskočil z kolonky „fajn překvapení ze Zlína“ mezi největší hvězdy extraligy. Výborně tady pak zapracovali mladou partu ve složení Oscar Flynn, Pavel Kousal a Ondřej Najman. Radim Zohorna se z Boleslavi odrazil ke kontraktu s Pittsburghem, slovenský zabiják Pavol Skalický byl taky na radaru týmů NHL, ale nakonec v létě odešel do Finska.

To všechno svědčí o tom, že Radim Vrbata zvládal svoji manažerskou práci výborně, Václav Nedorost v ní pořád ještě pokračuje a dokonale se trefili, když na trenérský můstek angažovali Radima Rulíka.

Boleslav je tým, kam se už nechodí dohrát kariéru za slušný peníz, ale posouvat se a zlepšit. Pak zní i docela vtipně, když tady v 39 letech odehraje Martin Ševc na body svoji nejproduktivnější sezonu kariéry. Prostě máte pocit, že kdybyste před zimák večer postavili trabant, ráno si protřete oči a je tam limuzína za milion a půl.

Efekt boleslavské práce pak vidíte teď v play off. Tým dupe jako stroj, vede nad Pardubicemi 2:0, je lepší v pohybu, v práci kolem brány. Je důraznější i rychlejší. Nemůžete říct, že by Dynamo mělo špatně poskládaný tým, nebo se hráči nepotkali s formou. Boleslav jim doma prostě nic nedovolila. Když se podíváte, jak se všichni v týmu zlepšují? Vlastně ne, není to takový šok.

Zajímavé teď bude vidět, jak tým zvládne hrát pod tlakem. Protože kromě Ševce a Davida Ciencialy nikdo nemá ultra velké zkušenosti s lámáním sérií play off. Tým má výkonnost, velké titulové ostruhy zatím ne, teď o ně hraje.

Už po prvních dvou zápasech čtvrtfinále se od něj bude najednou hodně čekat. Parta válí, tak sérii sfoukne už v úterý, ne? Provede s Dynamem krátký proces? Zatím to vypadá, že jedině hlava a případné vlastní pochybnosti z klíčového kroku mohou Boleslav sesadit z trůnu krále čtvrtfinále. Ani sekundu zatím neprohrávala, nedostala jediný gól. Vlastně jste vždycky měli pocit, že zápasu s Pardubicemi vládne.

Pokud jde jen čistě o hokejové věci? Je to náramná podívaná, co sestava cepovaná Radimem Rulíkem umí. Teď se ukáže, jak je odolná psychicky. Zkušenější Dynamo se ji bude snažit zavrtat pod kůži, rozhodit ji. Jestli to byl doteď boj, v Pardubicích čekejte válku s emocemi.

Dynamo totiž v Boleslavi muselo poznat, že pokud se bude hrát jenom hokej, nemá nárok.

