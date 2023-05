Nejlepší bez nejlepších. Zázrak Lotyšů a Němců by měl posunout celé MS

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Asi by šlo po mistrovství světa v hokeji křičet, jak se mění mapa. Že řeči, jak se svět mezi mantinely vyrovnává, už nejsou jen teorií, ale všechno se uvedlo do praxe. Na bedně současně Německo a Lotyšsko? Hrome, je to tady! Ale rozumnější je jiný pohled. Stal se zázrak. Nádherný zázrak, který snad ani nejde nepřát. Něco ovšem výsledek může změnit a hokej posunout.