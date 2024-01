Bravo, další medaile! Nenadávejte na odchody ven, chystejte prostředí

Slavící Jani Nyman poté, co překonal brankáře české dvacítky Michaela Hrabala • ČTK

Nadšený Tomáš Hamara bezprostředně poté, co rozhodl utkání o bronz na MS juniorů • ČTK

Jiří Kulich (vlevo) přijíždí ke střídačce poté, co skóroval v duelu o bronz proti Finům • ČTK

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Dvakrát za sebou získalo Česko na MS do 20 let medaili, třikrát se dostalo mezi nejlepší čtyři. Vyslovit takový scénář pět let zpátky, pohladí vás a zavolají vám psychiatrii. Najednou vidíte vysmáté kluky v reprezentačních dresech, jak po sobě skáčou, objímají se. Žádné slzy, zamračené obličeje a hledání příčiny nezdaru. Příjemná změna! A s ní je fajn přemýšlet, proč je Česko najednou k medailím blíž.