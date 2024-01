Chyba v úsudku. Průměrný Kaut je minulost, raketa letí nahoru

Dobře si pamatuji jeho drajv a zápal, který dával do každého střídání před draftem. V sezoně 2017/2018 bylo hodně cítit, když Martin Kaut skočil na led. Bylo mu 18 let, dělal velké pokroky. Jeho hlavní zbraně? Rychlost a už tenkrát dobrá střela. Nebyl líný na krok, chtěl být úplně všude. Ano, asi byste našli chyby při bránění. Ale to k takovému věku patří.

Daleko lepší je, když se teenager rve do šancí, vymýšlí a z každého jeho střídání máte pocit, že ho hokej šíleně baví.

Bavil úplně vším. Je to detail, ale i jeho splašená bezprostřednost, když slezl z ledu, byla kouzelná. Uměl si tím získat fanoušky, přáli jste mu. A když se do něčeho sem tam zamotal, vytasil svůj úsměv. Chlapi by s ním šli nejradši na pivo, děvčata do kina a starší dámy mu nejradši upekly bábovku.

A tohle jako kdyby v posledních letech vyprchávalo. Na chvíli se ukázal v extralize při covidové pauze za mořem. Nikomu se kritika neposlouchá lehce, analytik zamrmlá, že se jedná o malý vzorek. Ale faktem je, že ve čtyřech zápasech působil spíš jak leklá ryba, trochu jako mistr hokeje, hráč kolem čtyřicítky. Tajfun, díky němuž byl tak výjimečný, se vypařil.