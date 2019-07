Alaphilippe a žlutý dres? Spíš ne. Řeknu vám, koho favorizuju v horách | iSport.cz

Díky tomu si můžeme líp vychutnat, že má Julian Alaphilippe žlutý dres a doufáme, že ho udrží co nejdéle. I když to asi není úplně reálné, aby ho dovezl až úplně do konce. Myslím, že už ztratil hodně energie tím, jak závodí agresivně. Taky není zatím ještě úplně připravený, aby jel na třítýdenním etapáku na celkové pořadí.

Ani na to netrénoval, připravoval se spíš na etapy. Je spíš jezdec, který jde po etapě, než aby šetřil energii na celé tři týdny. Takže z toho důvodu si bohužel nemyslím, že je možné, aby to vyhrál celé. Ale jsem přesvědčený, že bude bojovat a že třeba do dalšího volného dne se mu podaří dres udržet.

Když se ještě vrátím k první polovině Tour, tak pro mě bylo asi největším překvapením, jak hned v první etapě zajel Mike Teunissen (vítěz úvodní etapy). Za to, co celkově předvádí celý jeho tým Jumbo Visma, klobouk dolů. Hodně se jim daří, jedou na vlně.

A samozřejmě mě trochu překvapil i Julian. Přestože ho znám už tolik let, nikdy mě nepřestává udivovat tím svým stylem. Jak útočil, jak poprvé získal žlutý dres, aby si ho zase vybojoval zpátky. Pořád předvádí neskutečné výkony.

Útočit bude Quintana

Teď už se vjelo do hor. Právě na horské etapy se moc těším. Čekám, že Movistar to pojme podobně jako na Giru a že budou hodně útočit. Ineos asi pojede spíš defenzivněji, ale mají to perfektně rozjeté. I když jsou bez Chrise Froomea, pořád mají dva z největších favoritů na celkové vítězství.

Čekám, že Nairo Quintana z Movistaru bude útočit. Určitě i další do toho půjdou, hlavně Jakob Fuglsang z Astany, nebo i Thibaut Pinot z Grupamy vypadá hodně silně. Ztratil sice v jedné etapě, kde se hodně projevil boční vítr, ale myslím, že v kopcích bude silný a že to tedy bude velmi zajímavé.

Navíc tím, že chybí právě Froome, to bude trochu víc otevřené. I když je pro mě v tuhle chvíli asi největším favoritem Egan Bernal z Ineosu. Předpokládám, že v kopcích pojede famózně a že pro ostatní bude hodně složité na něj najet nějaký čas. Ale uvidíme. Těším se, protože to bude určitě hezká podívaná a hodně napínavé závodění.