Birner je k nezaplacení, Růžičkovi chybí bruslení. Houdek? Nic hrozného | iSport.cz

Znovu se potvrdilo, že v hokeji je možné prakticky vše a Sparta podruhé za sebou tvrdě poznala, že je třeba hrát maximálně koncentrovaně do šedesáté minuty. Liberec vypadal, že je dole, ale nevzdal se, ucítil šanci, vydřel si ji a po utkání slavil. Právem.

Co za velkým obratem hledat? Především libereckou morálku. Ten tým je nějakou dobu pospolu, má svoji tvář, cítím tam společnou víru. Už v sobotu měli těžké utkání v Hradci, kde se body snadno nezískávají, a vyhráli 6:3.

Myslím, že do začátku nedělního zápasu se sobotní duel projevil. Sparta utekla, ale klobouk dolů, jakým stylem to Tygři otočili. Na druhou stranu, pro Spartu je alarmující zjištění, že podruhé za sebou nedotáhla do tříbodového konce jasně vyhraný mač. Marná sláva, s tak našlapanou soupiskou by si čtyřgólový náskok měla pohlídat.

Hodně nadupaný kádr má i Liberec, to je jasné, ale líbilo se mi, jak se prezentovala i jeho čtvrtá lajna. Mladý Šír dal nádherný gól, přesně takhle se má prezentovat mladý kluk, který bojuje o svůj prostor a šanci. Výborná práce a perfektní signál pro celý tým, že všichni hráči jsou ready.

Vše samozřejmě přebil excelentní výkon první liberecké lajny v čele s Michalem Birnerem. Od něj to byla one man show. Tohle jsou přesně scénáře rozdílových hráčů a tím Birny jednoznačně je.