Chybí nám síť skautů, vůči hráčům nejsme féroví. Chybou je i „typologie“ | iSport.cz

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Český reprezentační gólman do 20 let Lukáš Dostál během čtvrtfinále se Švédskem • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté do dvaceti let po vyřazení ve čtvrtfinále domácího světového šampionátu od Švédska • Pavel Mazáč / Sport

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po čtvrtfinálové porážce se Švédskem • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu • Twitter.com/HlinkaMemorial

Velký ohlas v našem hokeji vzbudilo odvolání Karla Berana od reprezentační osmnáctky . Výsledky nebyly dobré, blíží se dubnové mistrovství světa, kde můžeme mít velké potíže se záchranou. Takže zas tak velké překvapení to není. Na druhou stranu, problémy reprezentačních výběrů nejde svalovat pouze na trenéry. Jsem přesvědčený, že zásadní chybou je absence vypracovaného programu skautingu. Mít ho rozjetý, máme k dispozici to nejlepší a větší šanci na lepší výsledek.

Na naši osmnáctku se jezdím dívat od loňského léta a dost mě zarazilo, že jsem od našich kluků prakticky neviděl pořádný koukatelný hokej, maximálně pár záchvěvů. Jednoduše řečeno to byla odpalovaná. To nejlepší odešlo do kanadské CHL či jinam do Evropy, něco tu zůstalo, ale neměl jsem z toho dobrý pocit.

My pořád hledáme nějaké herní systémy, schémata, ale v tom to podle mě není. My ty kluky musíme naučit kloudný hokej. Normální hokej, hraný selským rozumem. Jenže my hráče robotizujeme, rozmísťujeme po ploše, úplně jsme rezignovali na jejich kreativitu, tu v nich přímo zabíjíme.

Klukům dáte na pravou stranu kužely a povíte mu, že cestou k bráně musí doprava, tak on to udělá, neozve se, co je to za blbost, nenapadne ho vzít to zleva, kde mu nic nebrání. To je to potírání obyčejného přemýšlení, svazování taktikou. Synonymem pro juniorský hokej je pro mě hra nahoru dolů, živelný, fyzický styl hry. Aby to ty kluky taky bavilo, nemůžou být jako v poutech.

Přehled o hráčích? Na svazu nikdo takový neexistuje

Já to vidím na klukách, co chodí z Liberce do Benátek. Oni zapomínají hrát hokej,