„Negól“ Krmenčík? Všeho do času. Zase bude strašit ligu | iSport.cz

Vicemistr zaujal nejen výsledkem, ale především velmi výrazným ofenzivním výkonem. Až tak zajímavým, že Pavel Vrba po zápase prohlásil, že tři góly mu jsou málo. Netřeba s ním polemizovat, měl naprostou pravdu. Viktoria měla prvního rivala v sezoně spláchnout – co se týče skóre - mnohem výrazněji.

Ale zpátky k Michaelu Krmenčíkovi.

Koncovka hapruje, jistota ve finální fázi zatím hromburácovi z Plzně zoufale chybí. V bitvě s Hanáky přitom trhal soupeřovu obranu tak důmyslně jako dřív, kdy měl v Plzni pod palcem post prvního útočníka a v reprezentaci se o něj pral s Patrikem Schickem. Měl drajv, neztratil rychlost ani zaujetí, dostával se do příležitostí, cpal se do koncovky, bekům otravoval život. Bránu ale netrefil ani jednou. Když měl do sítě sklepnout pas ze strany, špatně nečasoval výskok a přestřelil. I v dalších situacích bylo znát, jak moc chce gól urvat silou, namísto aktivizace chladnokrevnosti.

Přísná kritika přesto není na místě.

Plzeň - Olomouc: Krmenčík sám před Reichlem zakončoval do boční sítě

S dokonalou zápasovou praxí by reprezentační kanón odcházel ze zápasu s minimálně dvěma brankami. O tom jsem přesvědčený. Olomouc s ním totiž měla strašlivě práce. Aby ho umlčela, obrovsky se nadřela. Jednoznačně lze říct, že Krmenčík se vrátil v solidní herní pohodě, v té střelecké nikoliv. Ovšem to přijde. Brzy bude na obvyklém levelu, až bude vyhranější a získá správný timing.

Spojení „Negól“ Krmenčík dlouho platit nebude. Ligu zase bude strašit.

Mimochodem, týmový ofenzivní výkon Viktorie snesl přísná měřítka. Z bezchybných akcí po křídlech se musela Olomouckým točit hlava ještě v autobuse. Skvělí byli křídelní hráči. Limberskému pomáhá konkurence, Řezník je zdravý, Čermák motivovaný, Kopic zase gólový a Kayamba rychlostně výjimečný.

Plzeň je na ligovou sezonu – i blížící se kvalifikaci Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus - připravená velmi dobře.

Plzeň - Olomouc: Krmenčík v další obrovské příležitosti! Bránu znovu těsně minul

Plzeň - Olomouc: Krmenčík v tutovce! Prostřelil Reichla mezi nohama, ale pálil vedle

Plzeň - Olomouc: Kovaříkův parádní dloubák završil skóre na 3:1!

Plzeň - Olomouc: Kopic se nádherně otočil a obrátil i skóre na 2:1!

Plzeň - Olomouc: Kayamba poprvé skóruje za Viktorii! Čermákův centr usměrnil do sítě

Plzeň - Olomouc: Plšek poslal Hrušku na druhou stranu a Sigma vede 1:0!

Plzeň - Olomouc: Yunis zavadil o Hejdovu nohu, sudí píská penaltu pro Sigmu!

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 3:1. Viktoria dominovala, ale nadřela se. Otočila i díky vyloučení