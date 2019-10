Plzeň - Slavia: Slavia vyhrála i s poloprázdnou nádrží. Titul? Rozhodnuto není nic! | iSport.cz

Josef Hušbauer poslal Slavii v Plzni do vedení • Mária Rušinová (Blesk)

Divoký závar před bránou Plzně, po kterém Josef Hušbauer poslal Slavii do vedení • Michal Beránek (Sport)

Slávistická fotbalová jednotka si veze z Plzně vítězství po šesti letech. Tehdy zvítězila 1:0 gólem Milana Škody. Nyní výsledek okopírovala jen s tím rozdílem, že autorem rozhodující branky byl Josef Hušbauer. Co dál? Sešívaní zvýšili náskok v čele FORTUNA:LIGY na masivních devět bodů. A to po odehraných čtrnácti kolech. Mnozí už budou pasovat soukolí Jindřicha Trpišovského za mistra. Ano, všeobecná nálada – i vzhledem k opakovaně ukazované vysoké kvalitě – taková opravdu bude. Nicméně do cíle zbývá jednadvacet zastávek. Slavia není ani blízko k obhajobě. Má k ní pouze nakročeno.