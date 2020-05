Ulich chce pomoct, ale… Fotbal v Hradci pláče, radnice hází do ran sůl | iSport.cz

Nebýt fotbalových fanatiků Jiřího Sabou a Zdenka Frťaly, kteří s mladým kádrem drží „votroky“ na dosah barážových pozic, klub by se dost možná propadl mnohem hlouběji. Hradecký fotbal se patlá v hluboké krizi, na zápasy chodí pár stovek diváků, přes dvacet let se čeká na nový stadion. A také na správné kroky majitele, tedy města. Ty se opakovaně nedostavují. Klub je potřeba co nejrychleji předat do rukou soukromého vlastníka. A že jeden takový by tady byl, se ví minimálně tři roky.