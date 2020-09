Bude Ondrášek SUPERposilou? Živel může probudit studenou Plzeň

Byl to jen první zápas, pozvolné oťukávání s novým týmem, na první soudy a hlubší sondy je čas. Nicméně Zdeněk Ondrášek během sedmdesáti minut herní ukázky v Ďolíčku jednoznačně předvedl, že může být největší plzeňskou posilou za posledních roky. Reprezentační útočník má vrozený dar, že kamkoliv přijde, strhne okolí a sám dovede být okamžitě platný. Duel proti Bohemians to jen podtrhl. Pro Viktorii je výkon hráče přezdívaného Kobra velkým povzbuzením před čtvrteční partií se SønderjyskE ve třetím předkole Evropské ligy.

Proč Plzeň rozjela více než desetimilionovou (spekuluje se i dvojnásobné částce) akci s příchodem holohlavého borce z Dallasu? Protože po vypadnutí s Alkmaarem v kvalifikaci o Ligu mistrů moc dobře pochopila, že na hrotu útoku nemá dostatečnou kvalitu, ani rozličnou typologii. Ondrášek směřoval domů, byl jasnou volbou.

Adrian Guľa po vítězném sobotním zápase proti klokanům (4:1) připustil, že strakonický rodák od první chvíle dodal mužstvu novou energii a že jeho nástup do akce od úvodní minuty proti Bohemians byl vyústěním scén předchozích dní.

Ihned jsem si vzpomněl, jak se Ondrášek poprvé připojil k reprezentaci. Nadšený, euforický, totálně pozitivní na všechny strany. Gólman Tomáš Vaclík tehdy říkal, že národní tým doslova nakazil, na tréninku sypal neskutečné množství branek. Že gólem rozhodl nádhernou bitvu s Anglií, bylo jen báječným vyvrcholením skvělého říjnového týdne minulého roku.

Bohemians - Plzeň: Kobra pálí za Viktorii! Ondrášek si hlavičkou poprvé prosadil, 1:0

Tentýž živel nyní hodlá probudit emočně stále studenou Plzně. V premiérovém startu ukázal všechny svoje přednosti. Přesně takový projev od útočníka v centrální pozici potřebujete.

S perfektním výběrem místa v šestnáctce, s vysokou četností náběhů, neustále aktivního, schopného se bez problému zapojit do kombinace a především gólově udeřit ve chvíli, kdy si to vývoj zápasu žádá. Až spoluhráči více pochopí a navnímají Ondráškovy herní potřeby, což jde během pouhých čtyř tréninků těžko, plzeňská ofenzivní síla se jednoznačně znásobí.

V mužstvu vznikla potřebná konkurence. Jean-David Beauguel cítí, že ztratil pozici útočníka číslo jedna a nehodlá to nechat jen tak. Francouzský čahoun běhal po vršovickém trávníku konečně s entusiasmem v krvi, tlačil se do koncovky, jednu gólovou střelu zapsal. I to jsou vedlejší příznivé detaily Ondráškova příchodu.

Aby vše mělo správný vývoj a směr, je potřeba vyřídit ve čtvrtek SønderjyskE. Před novou posilou stojí první velký úkol.

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 1:4. Krásný zápas a krutá porážka Klokanů, řádil Kopic