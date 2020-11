Slabost Plzně pod Guľou? Hrát do zdi a ještě venku

Po triumfu nad Spartou v minulém kole se očekávalo, že příval znepokojujících zpráv do kanceláří ve Štruncových sadech definitivně ustal. Šlo o šerednou mýlku. Po matném vystoupení na zlínské Letné se zase vyrojila spousta otázek a námětů k řešení. Viktoria si především musí analyzovat výkony na cizích stadionech. Na výletech mimo západočeské hranice přišla o Evropu, v lize zase o kontakt s nejužším čelem tabulky.

Co stačilo Zlínu, aby porazil jednoho z favoritů FORTUNA:LIGY?

Relativně málo: pozorně bránit, organizovaně a maximálně důsledně se chovat ve vlastní šestnáctce, znehybnit soupeřovu středovou formaci. A taky se trochu modlit, aby vyšel jeden brejk. Stalo se.

Ševci předvedli bravurní taktickou práci, koučem Bohumilem Páníkem byli dokonale připravení. Plzeň zápas nezvládla. Po lekci, kterou uštědřila Spartě, se čekala větší ladnost a lehkost v přechodové fázi. K ničemu takovému nedošlo. Viktoria má očividný problém, pokud jí někdo postaví do cesty zeď. Pak neví, opouští přímočarost ve vedení akcí a utápí se v šílených složitostech. A to nejvíc ve chvíli, kdy naopak potřebuje hru totálně zjednodušit a zrychlit. Rozpohybovat křídla, dostat je do náběhů. Takových scén bylo z její strany příliš málo. I proto si generovala pouze pološance.

Na venkovních stadionech se podobný obrázek opakuje až příliš často. Vždyť Guľova ambiciózní jednotka, i v součtu s evropskými kvalifikacemi, vyhrála v aktuální sezoně na cizím trávníku pouze jedno utkání z šesti. A to rozhodně není náhoda.

