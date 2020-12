Rozpačitý Guľův rok: složitý boj o důvěru. S čím nakráčel k Šádkovi?

Když osmnáctého prosince minulého roku podepisoval kontrakt s Viktorií, těžko by Adriana Guľu napadlo, že za dvanáct měsíců bude stát jeden zápas od vyhazovu. Hrozbu odrazil pozoruhodnou skládkou Teplic, nicméně v ohrožení stále zůstává, což i sám potvrdil. Zase tak velké překvapení to není. Kdo slovenského vědátora dobře zná, dopředu hádal, že na transformaci mužstva bude potřebovat delší čas. To se potvrzuje, zároveň to ale nesmí být omluva dosud předvedeného. Rok Guľy byl rozpačitý, orámovaný krachy a dílčími neúspěchy. Splnil jen dvě ze šesti zcela konkrétních zadání, a to je nedostatečný počet.